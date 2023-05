Cannes 2023, al via oggi la 76esima edizione del Festival: cresce l’attesa per Johnny Depp

PHOTO CREDIT: Agenzia Fotogramma.it

Tutto è pronto in quel di Cannes per dare il via alla 76esima edizione del Festival del cinema tra i più prestigiosi d'Europa. Sarà di scena fino al 27 di maggio nella cittadina francese e accoglierà alcuni dei film più attesi della stagione, come il quinto capitolo di "Indiana Jones" e il nuovo film di Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon”. In concorso per vincere la Palma d’oro c’è anche l'Italia con Nanni Moretti, Marco Bellocchio e Alice Rohrwacher, oltre ad un parterre di autori con la A maiuscola di grande rilievo: Ken Loach, Wim Wenders, Wes Anderson e tanti altri.