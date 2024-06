Inside Out 2, la recensione del nuovo film d'animazione della Pixar

Non sono stati anni facili per la Pixar. Prima la pandemia che ha costretto lo studio di Emeryville a far uscire i suoi film in streaming disertando la sala. Poi il sonoro flop al botteghino di “Lightyear” (200 milioni di incasso) fino a “Elemental” lo scorso anno che dopo una partenza sottotono, con grande fatica è riuscito a raggiungere un risultato accettabile (500 milioni). Insomma, la leadership incontrastata dell'animazione che per anni è stata ad appannaggio della sussidiaria della Disney, ha attraversato una crisi profonda. Quantomeno dal punto di vista finanziario. Ma ecco che è arrivato il riscatto. Inside Out 2 sta letteralmente riabilitando il buon nome della Pixar, incassando cifre clamorose in tutto il mondo. In cinque giorni la pellicola animata ha già messo nel sacco quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo. In Nord America ha già praticamente superato l'incasso totale di “Elemental” e in Italia, nella giornata di ieri, ha conquistato il miglior esordio dal 2020 ad oggi. Un fenomeno inarrestabile che con tutta probabilità porterà la pellicola animata a raggiungere e sfondare il muro del miliardo di dollari in tutto il mondo. Sarebbe il primo lungometraggio (e per alcuni anche l’unico) a racimolare tale somma.





LA TRAMA IN BREVE

Inside Out 2 parla di cambiamento e di crescita, ma soprattutto, getta la nostra protagonista nel periodo della pubertà e della preadolescenza. Riley sta per iniziare il liceo ed è alle prese con una serie di nuove Emozioni. Gioia, Tristezza , Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un'attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia (Maya Hawke), destinata a stravolgere tutto nel quartier generale e non solo. Una carica di energia frenetica, Ansia si assicura con entusiasmo che Riley sia preparata per ogni possibile insuccesso. E sembra che non sia sola. A lei si aggiungono, infatti, Invidia, che sarà anche piccola ma sa bene cosa vuole. È perennemente gelosa di tutto ciò che hanno gli altri e non ha paura di disperarsi per questo. Ennui, annoiata e apatica è solita alzare gli occhi al cielo e aggiunge la perfetta dose di indifferenza adolescenziale alla personalità di Riley, quando ne ha voglia. E infine Imbarazzo, a cui piace stare in disparte, il che non è facile per questo tipo robusto dalla carnagione rosa acceso.