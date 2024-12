Canosa di Puglia: al posto delle luminarie di Natale spuntano le frasi celebri di Lino Banfi

"Disgrazieto maledetto". Una delle tanti frasi celebri di Lino Banfi finisce al posto delle luminarie di Natale nella sua città d'origine, Canosa di Puglia. Ed è subito polemica. Ma il "Banfiota", così viene definito, è una vera e propria lingua. Amata da intere generazioni, nata dal grande Lino Banfi (88 anni). Per questo motivo Canosa di Puglia celebra il grande Lino, in pompa magna. Ma c'è anche chi non è d'accordo. Stasera se ne occuperà RTL 102.5 con il programma Protagonisti in diretta dalle 19 alle 21.

E, così, film come «Vieni avanti cretino» o «L'allenatore nel Pallone» sono entrati di diritto nella vita di tutti. Ma il Natale porta con sé anche le polemiche. Per questo motivo ad alcuni non piace l'idea di addobbare con le luminarie allestite con le celebri frasi dell'attore Lino Banfi la città pugliese.

LE CELEBRI FRASI DEL FILM DI LINO BANFI

Sono tantissime le pellicole che hanno raccontato l'Italia a tantissimi italiani, intere generazioni. “Vieni avanti cretino”, “L’allenatore nel pallone”, “Al bar dello sport”, “Fracchia e la belva umana”, “Cornetti alla crema”, “Il Commissario Lo Gatto”, “Scuola di ladri”: la lista è lunga. Non dimentichiamo “Un Medico in Famiglia, la serie tv con Nonno Libero (Lino Banfi). Queste luminarie, però, raccontano un pezzo di Italia.

LEGGI ANCHE - Lino Banfi torna nella casa di "Un medico in famiglia": il ritorno in tv è nell'aria?

LEGGI ANCHE - LINO BANFI A RTL 102.5: "QUANDO ARRIVAI A ROMA AVEVO I DEBITI CON I "CRAVATTARI", BRUCIAI UN BAULE PIENO DI VESTITI DA COMICO IN PREDA AI NERVI. MA MIA MOGLIE..."

LINO BANFI, UNA VITA TRA LA PUGLIA E LA CAPITALE

All'anagrafe Pasquale Zagaria, ma il suo nome d'arte è Lino Banfi: fu il grande Totò a consigliargli di cambiare nome. Così, Lino aprì il registro di classe e scelse il primo cognome, Banfi. Da quel momento, tra cabaret e sogni, Lino è diventato l'attore più amato di sempre. Il nonno d'Italia. Il nonno d'Europa.