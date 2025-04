“Tulip Wonderland”,un campo di tulipani nato da una promessa d’amore

A Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, è stato creato un campo di tulipani, nato da una promessa d’amore e diventato simbolo di speranza. L’idea è nata lo scorso novembre, da una mamma per la sua bambina di 5 anni, in un momento difficile, durante un ricovero ospedaliero della figlia Sofia, affetta da una malattia rarissima, prima di una delicata operazione al cervello, che si è risolta fortunatamente per il meglio. La madre, Greta Turrini, 28 anni assieme al marito Marco, hanno pensato di fare diventare realtà il campo all'interno della loro azienda agricola nel modenese. Il campo si chiama Tulip Wonderland dove ci sono non solo 30.000 tulipani colorati, ma anche tanta speranza, amore e fantasia.

Una mutazione genetica rarissima: solo 27 casi al mondo

Tutto è iniziato a novembre, quando Sofia, bimba affetta da una malattia rarissima, era ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze. Doveva affrontare un’operazione delicata al cervello a causa di una rara mutazione del gene Ktm2, che provoca crisi epilettiche molto gravi. Si tratta di una malattia talmente rara che colpisce solo 27 persone al mondo. Inoltre la variante di Sofia è talmente unica che non è nemmeno descritta nei testi scientifici.

La mamma di Sofia, Greta Turrini, 28 anni, racconta come è nata l’idea: “Una notte camminavo nei corridoi dell’ospedale, ed ero stanca e spaventata.- dice la mamma- A un certo punto vedo disegnato su un vetro un tulipano. In quel momento ho fatto una promessa a mia figlia: se l’operazione fosse andata bene, le avrei creato un campo tutto per lei, pieno di colori e magia”.

L’operazione è andata bene, e da quel giorno Greta ha deciso di mantenere la promessa. Tornata a casa, ha ordinato 30.000 bulbi di tulipani direttamente dall'Olanda e, con il marito Marco, ha cominciato a costruire Tulip Wonderland all'interno della loro azienda agricola, che oggi porta il nome della piccola Sofia.