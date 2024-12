Capodanno fa rima anche con film, diverse le pellicole ambientate in questo particolare giorno dell’anno

Capodanno non è solo un momento di grande celebrazione e festa, è anche uno dei momenti celebrati dal cinema con diverse pellicole. Nel corso degli anni, il cinema ha proposto le atmosfere uniche di questa notte particolare, portando sullo schermo tante storie, tra amori, amicizia, solitudine, ma anche risate. Quella proposta è solo una selezione di pellicole ambientate durante la notte di Capodanno.





Capodanno a New York

La pellicola del 2011 intreccia storie di personaggi che si incrociano nella Grande Mela durante la notte di Capodanno. “Capodanno a New York”, diretto da Garry Marshall, celebra la magia di questo momento attraverso le vicende di coppie, famiglie e persone solitarie che sperano in un cambiamento positivo nel nuovo anno. Stellare il cast: Halle Berry, Ashton Kutcher, Robert De Niro e Zac Efron.





Quando l'amore è magia - Serendipity

Anche in questo film del 2001 il Capodanno gioca un ruolo fondamentale. Diretto da Peter Chelsom, la pellicola racconta la storia di Jonathan e Sara, due persone che si incontrano casualmente durante le festività natalizie a New York e che, nonostante le circostanze, decidono di lasciarsi andare al destino. L’atmomosfera del Capodanno nasce anche nei momenti più inaspettati. La città che non dorme mai fa da sfondo perfetto per una storia d’amore che sfida il tempo e lo spazio.





Harry ti presento Sally

Un classico uscito nel 1989, la commedia romantica interpretata da Billy Crystal e Meg Ryan si svolge sotto le luci scintillanti di Capodanno Famosa è la scena in cui Harry e Sally si ritrovano. È uno dei momenti più iconici del film che ha al centro dell’azione il tema dell’amicizia che si trasforma in amore, e la notte di Capodanno diventa simbolo di un cambiamento profondo nelle loro vite.





New Year's Eve

Diretto dallo stesso Garry Marshall di “Capodanno a New York”, “New Year’s Eve” è una commedia romantica cuscita nel 2011 che segue vari personaggi durante la notte di Capodanno a New York. Una serie di storie intrecciate si concentrano su temi di amore, speranza e riscatto. I protagonisti Jessica Biel, Sarah Jessica Parker e Lea Michele danno vita ad un’alchimia perfetta tra emozioni e festeggiamenti.





Tutti gli Uomini del Presidente

In questo film del 1976 il Capodanno non è centrale, ma è uno dei momenti simbolici che prepara la fine dell'anno della crisi e il cambio di direzione, proprio come la fine della storia di Watergate e il passaggio di testimone nel potere politico. “Tutti gli Uomini del Presidente” si svolge in un periodo cruciale che culmina in una riflessione importante sul futuro.





Il Diario di Bridget Jones

Capodanno è il momento in cui Bridget Jones, la protagonista interpretata da Renée Zellweger, decide di affrontare la sua vita amorosa e i suoi sogni. Mitica la scena in cui Bridget è testimone di una serie di eventi che culminano con una delle più iconiche dichiarazioni d’amore cinematografiche. Questa del 2001 non è solo una commedia romantica, ma anche una riflessione su ciò che significa per una donna intraprendere un nuovo anno con se stessa e con le sue relazioni.





Ocean's 11

Quale giorno ideale per una rapina? La notte di Capodanno è il contesto ideale per un colpo da maestro, e “Ocean’s 11” film uscito nel 2001 ne è l’esempio perfetto. Il film di Steven Soderbergh, sfrutta l’energia della notte di Las Vegas per ambientare il suo piano di rapina. La tensione tra i festeggiamenti e l’adrenalina del colpo è palpabile.





The Poseidon Adventure

Altro classico ambientato a Capodanno è “The Poseidon Adventure” uscito nel 1972. La pellicola ci porta nell'anno nuovo con un viaggio tragico a bordo di una nave che affonda. La scena dell’inizio, dove i festeggiamenti vengono interrotti dal disastro, rimane una delle immagini più potenti del cinema.





Tante altre pellicole

Naturalmente ci sono tante altre pellicole ambientate in questo periodo dell’anno, come “La Febbre dell’oro” in cui il protagonista Charlie Chaplin trova l’amore proprio la notte di Capodanno, oppure come non ricordare “Fantozzi” e la mitica scena direttore dell'orchestra, che doveva suonare in un altro veglione, aveva pensato di spostare le lancette dell'orologio anticipando i festeggiamenti. O “L'ultimo capodanno” di Marco Risi , una storia corale con improbabili protagonisti le cui vite si intrecciano a capodanno con tinte grottesche e finale apocalittico.