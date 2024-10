Cardi B ricoverata in ospedale per un’emergenza medica, la rapper cancella il concerto al ONE Music Fest Photo Credit: agenziafotogramma.it

Cardi B, l’annuncio del ricovero sui social

“Mi si spezza il cuore al pensiero che non potrò vedere i miei fan questo fine settimana. Grazie per la comprensione, tornerò più forte e più in salute presto”. Così Cardi B, prima donna nella storia a vincere un Grammy per il miglior album rap nel 2019, ha annunciato di dover rinunciare alla sua esibizione prevista ad Atlanta, al ONE Music Fest. Già in agosto, la rapper aveva raccontato di essere come “paralizzata” e di non essersi riuscita a muovere per due giorni dopo essere caduta dalle scale, correndo il rischio di perdere il bambino che portava in grembo. L’artista, infatti, ha partorito il suo terzo figlio, una bimba, qualche settimana fa, nel pieno del divorzio dal rapper Offset, padre della piccola.

Il divorzio da Offset

In un post poi cancellato, Cardi B si era scagliata ferocemente contro l’ormai – quasi – ex marito Offset: “Fratello, auguro il peggio a quest'uomo... non ho mai odiato così tanto qualcuno e queste *** di trent'anni possono prenderselo”, aveva scritto su X, aggiungendo: “Per favore toglietemi quest'uomo dalle mani, questo sacco della spazzatura è troppo pesante!”. Si erano sposati in gran segreto nel 2017, per poi trascorrere i sette anni successivi tra ripetuti rumors di divorzi e separazioni. A inizio agosto era arrivato l’annuncio di rottura definitivo, preceduto poche ora prima da quello della terza gravidanza. I due, infatti, sono genitori di Kulture, 6 anni, Wave, 3, e l’ultimogenita di circa un mese e mezzo.