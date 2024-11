Carlo Conti a RTL 102.5: “La cosa importante per me è continuare il lavoro grandioso fatto in questi anni da Amadeus. Tra le novità ci saranno più Big in gara e nella serata cover i concorrenti potranno duettare insieme” Photo Credit: fotogramma.it

Carlo Conti è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per parlare di Sanremo 2025 e rivelarci le novità della prossima edizione. Ai microfoni di RTL 102.5 ha rivelato: «Per Sanremo 2025 dovrò aumentare il numero dei Big in gara, perché c’è veramente un grande fermento della musica italiana e mi hanno messo in difficoltà. Dovrò aumentare necessariamente il numero dei big, ma non so di quanto. Lo comunicherò il 1° dicembre a Roma negli studi del Tg1 alle ore 13.30 e spero di avere le idee chiare per quel giorno. È da maggio, più o meno, che ci lavoriamo e che cominciano ad arrivare le prime proposte. Questa è l’ultima settimana e riprenderò a dormire sereno la notte perché in questo periodo mi sveglio e mi vengono in mente dei ritornelli delle canzoni che ho sentito in questi mesi. «Dall’11 al 15 febbraio inizieremo le serate dopo il Tg1 e finiremo non tardissimo, perché poi c’è il Dopo Festival con Alessandro Cattelan. In generale sarà una grande festa della musica italiana, una festa per tutti noi che lavoriamo con la musica e che la amiamo, sarà un’occasione per stare insieme, per ritrovarsi, per parlare, per commentare e anche per criticare. In quella settimana ciascuno di noi diventa un po’ un commissario tecnico, abbiamo qualcosa da ridire sul look o sulla canzone. In qualche modo, Sanremo ci unisce e un tempo ci faceva chiacchierare il giorno dopo al bar, mentre oggi anche sul momento stesso tramite i social. Amadeus ha fatto dei risultati clamorosi, quasi irripetibili, la cosa importante per me è fare bene il lavoro musicale e continuare il lavoro grandioso che è stato fatto i questi anni».

La selezione dei cantanti in gara

In merito alla scelta dei concorrenti di Sanremo 2025, il presentatore e direttore artistico della prossima edizione, Carlo Conti, ha raccontato durante The Flight: «Per quanto riguarda la scelta dei Big, è un lavoro che si fa abbastanza da soli, mentre per le nuove proposte c’è una bella commissione, molto competente e che sta lavorando molto bene. Ogni martedì sera c’è Sanremo Giovani e c’è anche la selezione dei ragazzi di Area Sanremo. Il 18 dicembre faremo questa grande serata su Rai 1, che si intitola “Sarà Sanremo” in cui scopriremo il Sanremo che sarà e avremo i quattro finalisti che porterò sul palco dell’Ariston delle nuove proposte, sia di Sanremo Giovani che di Area Sanremo e vi presenterò tutti i big in gara».

La serata delle cover

Ai microfoni di RTL 102.5, Carlo Conti ha annunciato un ulteriore cambiamento, che riguarda nello specifico la serata delle cover e dei duetti: «Un’altra novità è che il venerdì sera, nella serata delle cover e dei duetti, il concorrente non necessariamente dovrà duettare con qualcuno di esterno ma potrà duettare anche con qualcuno che è in gara. Quest’anno, la serata cover non farà parte della somma dei punti per la vittoria finale, ma sarà una serata a sé e il vincitore riceverà un premio dedicato. Quindi è anche un modo per dimostrare ancora di più quanto è festa e come quella serata non andrà ad influire sul verdetto finale. Per me, c’è la possibilità che alcuni concorrenti duettino insieme nella serata delle cover, anche perché ci sono rapporti personali ed è una cosa che ci può stare».