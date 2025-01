Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi insieme a Gerry Scotti ed Antonella Clerici: "Se fosse stato qui..."

Antonella Clerici e Gerry Scotti al Festival di Sanremo con Carlo Conti. Ma il conduttore e direttore artistico del Festival ne approfitta, durante l'annuncio, per ricordare un grande amico: Fabrizio Frizzi, amatissimo dal pubblico, che ha lasciato un vuoto enorme nel mondo della tv.

Il conduttore buono. Il conduttore con il sorriso. Il conduttore che il pubblico ricorda con enorme amore. A lui, Conti, la Clerici e Scotti mandano un pensiero in diretta su Rai1.

LEGGI ANCHE - Sanremo 2025, Antonella Clerici e Gerry Scotti conduttori con Conti della prima serata

LA LUNGA AMICIZIA CON FABRIZIO FRIZZI

La morte di Fabrizio Frizzi, il 26 marzo 2018, ha lasciato in Rai e nel mondo della tv un grande vuoto. Frizzi è morto dopo una malattia contro la quale ha lottato fino all'ultimo minuto. La Rai gli ha dedicato gli studi Dear di Roma, che portano il suo nome da alcuni anni. In quegli studi Frizzi andava in onda tutti i giorni con L'eredità, il game-show della prima Rete. Furono proprio Conti e la Clerici leggere il discorso nella chiesa degli artisti di Roma durante i funerali, davanti a milioni di persone in diretta tv.

ANTONELLA CLERICI E CARLO CONTI SI COMMUOVONO RICORDANDO L'AMICO DI TUTTI: FABRIZIO FRIZZI

Era l'amico di tutti. L'amico di sempre. Il suo sorriso rassicurante, contagioso. Frizzi era legatissimo ad Antonella Clerici e Carlo Conti, che più di una volta in televisione hanno raccontato il grande vuoto dopo la morte del conduttore. Una sincera amicizia, fatta di stima e complicità. Per questo motivo, Conti stamattina nel corso dell'annuncio su Rai1 ha ricordato suo "fratello" Fabrizio. Che era legatissimo anche a Gerry Scotti, altra colonna portante della televisione italiana. Indimenticabile la sorpresa in studio che Frizzi fece alla Clerici, nel giorno del suo compleanno, con la complicità di Conti. Un momento di grande televisione che resta nei cuori di tutti noi.

LEGGI ANCHE - Fabrizio Frizzi, gli ascoltatori di Rtl 102.5 piangono uno di famiglia