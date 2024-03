Caso Ferragni, in arrivo diffide? Nuovo tassello nell

Adesso potrebbero piovere diffide in casa Ferragni. Ma andiamo per gradi: la vicenda resta abbastanza complessa, viso che da giorni i Ferranez - Chiara e Fedez - sono al centro della cronaca rosa dopo la separazione.

La Stampa, autorevole quotidiano, si occupa dei Ferragni. E scrive:

“Esisterebbe una diffida avanzata da Chiara in vista dell’intervista di Fedez a Belve. Pare che l’intenzione dell’imprenditore fosse quella di raccontare “tutta la verità sul Pandoro e sulla situazione di coppia, rispondendo in maniera sincera senza fare scena muta”

ATTESA PER L'INTERVISTA DI FEDEZ

Fedez dovrebbe essere ospite di Francesca Fagnani il prossimo 27 marzo (condizionale d'obbligo perché fino a quando non verrà registrata l'intervista l'imprevisto resta in agguato, dietro l'angolo). Fedez parlerà di quello che sta accadendo dopo la rottura con Chiara? Mistero, per adesso.



I due, che si sono lasciati di recente, restano al centro del clamore mediatico. Sullo sfondo, però, c'è sempre la vicenda giudiziaria legata al Pandoro-gate (così è stato ribatezzato dalla stampa), esploso a dicembre 2023 e che ha coinvolto l'influencer.

CASA NUOVA, VITA NUOVA

Nelle scorse settimane, Fedez è tornato a vivere sui Navigli ed ha lasciato la grande e confortevole casa milanese, che si trova a Citylife. Per il rapper si tratta di un ritorno al passato: lì, in quell'attico, viveva da single.

Nei giorni scorsi, invece, Fedez ha deciso di "staccare la spina" fuggendo dalla routine grazie ad un viaggio a Londra: tutto ampiamente documentato con Ig Stories e post sui social. Come vi abbiamo raccontato su RTL.it, il rapper ha scherzato con i followers sul modo di guidare nella città inglese:

«Bisogna stare attenti quando si attraversa qui, perché guidano al contrario. Seguitemi per altri consigli»