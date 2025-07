Cede un'impalcatura, tre operai morti in un cantiere a Napoli

È l’ennesima tragedia sul lavoro quella di questa mattina poco prima delle 10:00 in via Domenico Fontana, tra i quartieri Vomero e Arenella di Napoli. Tre operai, tutti italiani e sulla cinquantina, erano impegnati nei lavori di una palazzina quando il cestello del montacarichi su cui si trovavano, in cima a una impalcatura mobile, ha ceduto inclinandosi e facendo cadere nel vuoto i tre operai che secondo le prime informazioni sarebbero morti sul colpo. Il cestello si trovava all’altezza del sesto piano, forse perché gli stessi operai si stavano avvicinando al tetto. La caduta quindi è stata di circa venti metri. Sul posto i soccorritori e la polizia che sta accertando la dinamica dei fatti, oltre che verificando i dispositivi e le misure di sicurezza applicate. Ancora dalle prime informazioni, sembra che gli operai stessero lavorando proprio al restauro del tetto dell'edificio.





La dinamica

Non è ancora chiaro perché e come l'impalcatura abbia ceduto. Dalle immagini, sembra che il cestello usato per portare su e giù per l'impalcatura materiali e/o persone abbia ceduto, inclinandosi su un lato e facendo cadere nel vuoto gli operai che vi si trovavano all'interno per circa venti metri fino al suolo. Non è da escludere che il cestello si trovasse a quell'altezza, corrispondente al sesto piano del palazzo, perché gli stessi operai si stessero avvicinando al tetto. Sono partite le indagini.





Il cordoglio della ministra del Lavoro

"Stiamo cercando di avere tutte le informazioni del caso e ovviamente è prematuro anche in questo momento commentare se non dicendoci addolorati ancora una volta di dover assistere a una perdita di vite umane durante il lavoro". La dichiarazione è della ministra del Lavoro, Marina Calderone, in conferenza stampa. "Il nostro impegno e quello delle parti sociali è sostenere degli interventi che migliorino la qualità della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che diano efficienza, che utilizzino le tecnologie anche in termini di protezione ulteriore dei lavoratori e delle lavoratrici".





Altra vittima a Brescia

Sempre nel corso della mattinata c'è stata un'altra vittima sul lavoro. A Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, un uomo di sessant'anni è morto schiacciato da un muletto all'interno di un cantiere. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.