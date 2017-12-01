Censis, la ripresa economica c’è ma cresce il Paese del rancore

Censis: la ripresa economica c’è ma cresce il Paese del rancore

Censis: la ripresa economica c’è ma cresce il Paese del rancore

Redazione Web

01 dicembre 2017, ore 14:09

Ceto medio immobilizzato, diminuisce la fiducia nel futuro, turismo da record

Se l’economia ha ripreso a girare e la crisi sembra essere alle spalle, la tenuta del tessuto sociale nel nostro Paese manifesta più di un segno di cedimento. Lo rileva il Censis che nell’ultimo rapporto sulla situazione sociale in Italia segnala con una parola preoccupante, rancore, il sentimento più diffuso tra gli italiani. Siamo, secondo il Censis, un paese invecchiato, dove l’immigrazione aiuta perché ripopola paesi svuotati, e riempie le fila della classe operaia, ma dove il cosiddetto ceto medio appare immobilizzato e soffre perché non può sperare in un miglioramento. La sfiducia investe la politica, nessun credito ai partiti e al governo per l’80 per cento circa degli italiani. E uno su due boccia la pubblica amministrazione. Qualche segnale positivo c’è, migliora la situazione occupazionale per donne e giovani. E tra le luci del rapporto c’è anche il successo dell’Italia come meta turistica, sempre più amata dagli stranieri. Infine, sul tema di stretta attualità, le cosiddette fake news: oltre la metà degli italiani ha dichiarato di essere stato ingannato dalle notizie false diffuse da media e social.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
Paolo Petrecca rimette il mandato, lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina

Paolo Petrecca rimette il mandato, lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina

Era finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, al suo posto in via transitoria Marco Lollobrigida

Napoli, il cuore per Domenico è compatibile. Oggi la decisione degli esperiti sulla trapiantabilità

Napoli, il cuore per Domenico è compatibile. Oggi la decisione degli esperiti sulla trapiantabilità

Ieri, è arrivata la notizia che Patrizia attendeva da 57 giorni: c'è un donatore pe il suo piccolo Domenico, che attende un cuore nuovo, dopo l'innesto di quello lesionato. Oggi la decisione dell'Heart Team

Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

380000 euro ai familiari di Younes El Boussettaoui, ucciso a Voghera con un colpo di pistola, la pena supera la richiesta fatta dal procuratore