Champions; epica rimonta Inter con il Benfica, da 0-3 a 3-3. Napoli battuto dal Real 4-2, ma partenopei a testa alta

BENFICA-INTER 3-3

Una notte da Pazza Inter. Inguardabile nel primo tempo, esaltante nella ripresa. Da 3-0 per il Benfica a 3-3. E nel finale i nerazzurri hanno sfiorato una vittoria che sarebbe stata epica. Per la trasferta di Lisbona, vista la qualificazione già acquisita, Simone Inzaghi aveva varato un robusto turn over lasciando a riposo praticamente tutti i titolari. Una scelta che nel primo tempo non ha pagato: squadra disorientata e annichilita dalla tripletta dell’ex Joao Mario. Deve essere stato efficace il discorso dell’intervallo, perché nella ripresa è scesa in campo un’Inter diversa: in venti minuti reti di Arnautovic, Frattesi e Alexis Sanchez su rigore. Con il passare dei minuti, con il Benfica in dieci per l’espulsione di Antonio Silva, sono stati inseriti vari titolari e Barella in pieno recupero ha colpito un palo clamoroso. Nello stesso girone 0-0 tra Real Societad e Salisburgo. Per essere prima nel girone i nerazzurri tra due settimane dovranno battere gli spagnoli a san Siro.

REAL MADRID-NAPOLI 4-2

Perdere al Santiago Bernabeu ci sta. E la qualificazione del Napoli non è compromessa. Però c’è rammarico per una bella prestazione dei partenopei che nei minuti finali hanno visto sfumare il risultato. Del resto capita quando di fronte c’è una squadra ricchissima di talento. E non stiamo parlando soltanto di quel fenomeno di Bellingham. Il Napoli è comunque molto vicino agli ottavi di Champions, può addirittura permettersi di perdere con un gol di scarto nell’ultima partita del girone contro il Braga. E Mazzarri ha avuto ottime risposte dalla sua squadra, la cui autostima è sicuramente in crescita. In avvio botta e risposta in un paio di minuti: Napoli in vantaggio con Simeone e immediato pareggio con Rodrygo. A metà del primo tempo Bellingham porta avanti il Real. A inizio ripresa arriva il pareggio di Anguissa. Al Napoli viene annullato per chiaro fuorigioco un gol del subentrato Osihmen, il Madrid nel finale alza la pressione e dopo un paio di occasioni non sfruttate arrivano i gol di Paz Martinez e Joselu.