Champions League, l'Inter elimina il Benfica, in semifinale sarà derby contro il Milan

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

SARA' EURODERBY

Prepariamoci al derby nella semifinale di Champions. Sarà l'Inter l'avversario del Milan: una certezza c'è già, una squadra italiana giocherà la finale di Istanbul del 10 giugno. Contro il Benfica abbiamo visto la versione europea dei nerazzurri: uniti, concentrati e motivati. E soprattutto efficaci sotto porta. Barella è stato protagonista, a segno all'andata e al ritorno. E sono tornati al gol anche Lautaro Martinez e Joachin Correa. Nei minuti finali, a traguardo ormai raggiunto, la squadra di Simone Inzaghi si è un po' seduta e ha consentito al Benfica di pareggiare. Poco male. L'altra semifinale sarà Real Madrid-Manchester City. Gli inglesi guidati da Guardiola hanno eliminato il Bayern Monaco, 1-1 in Germania dopo il 3-0 dei Citizen all'andata.

BUON INIZIO

L'approccio alla gara dei nerazzurri è stato convincente. Il prologo è stata un'azione prepotente di Lautaro Martinez, con assist a Di Marco leggermente impreciso. Poi, al 13esimo minuto, è arrivato il gol dell'1-0: lo ha segnato Nicolò Barella, con un chirurgico tiro a giro dal limite dell'aria; il centrocampista sardo era andato a segno anche nella gara d'andata. La squadra di Simone Inzaghi per una buona mezz'ora ha controllato la partita a suo piacimento, annullato per una leggera spintarella a un difensore il raddoppio di testa Lautaro Martinez. Poco dopo il Benfica ha pareggiato, con un colpo di testa di Aursnes. Al riposo 1-1, con un leggero rammarico dell'Inter per aver concesso la possibilità ai portoghesi di crederci.

PUO' SCATTARE LA FESTA

E infatti nei primi 20 minuti della ripresa il Benfica ha provato a crederci e ha preso in mano il pallino del gioco. Onana non ha corso particolari pericoli, ma ci è voluto il ritorno al gol di Lautaro Martinez per far tirare a San Siro un bel sospiro di sollievo. Al 35esimo l'Inter ha segnato il 3-1, con un bel tiro a giro di Corea. Con la qualificazione ormai raggiunta l'Inter ha un po' tirato i remi in barca, e il Benfica è riuscito a evitare la sconfitta: prima accorciato le distanze Antonio Silva di testa, poi proprio all'ultimo secondo è arrivato il 3-3 di Musa. Un peccato per l'Inter non aver vinto questa partita, ma la festa per il raggiungimento della semifinale non è stata intaccata. I 75mila di san Siro hanno vissuto una serata speciale e vibrante.