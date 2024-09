Champions League: La Juventus vince all'esordio contro il PSV, il Milan delude e perde in casa contro il Liverpool Photo Credit: agenziafotogramma.it

JUVENTUS-PSV EINDHOVEN 3-1

La Juventus non sbaglia all'esordio in Champions e batte in casa 3 a 1 gli olandesi del PSV. Dopo un avvio sottotono ci pensa il Dieci, Yldiz, che con quel numero sulle spalle sblocca il risultato al 21esimo con un gol alla Del Piero: tiro a giro sul secondo palo e palla sotto l'incrocio. La Juve cresce, prende fiducia e domina il campo. Thiago Motta ancora una volta sceglie i giocatori giusti, schiera a sorpresa McKennie a centrocampo e l'americano risponde presente segnando il gol del raddoppio dopo soli 6 minuti. Chiude la partita Nicolas Gonzalez al 52esimo segnando il suo primo gol con la maglia della Juventus. Inutile il gol della bandiera degli olandesi arrivato a tempo scaduto grazie ad un bel tiro di Saibari.





MILAN-LIVERPOOL 1-3

Delude invece il Milan di Fonseca che ancora una volta è apparso senza una chiara idea di gioco da portare sul campo. Dopo aver illuso tutti segnando il gol dell'1 a 0 dopo soli tre minuti contro il Liverpool grazie ad un gran gol di Pulisic, i rossoneri subiscono per tutta la partita il gioco degli inglesi facendosi schiacciare nella propria metà campo. I due difensori centrali Konaté e Van Dijk ribaltano il risultato nel primo tempo con due colpi di testa su palla inattiva, il primo al 23esimo e il secondo al 41esimo. Nella ripresa Szoboszlai chiude la partita in contropiede. Da segnalare però anche due traverse colpite da Salah e un paio di interventi decisivi di Maignan che poi è uscito per infortunio. Il Milan esce tra i fischi assordanti di San Siro e domenica ci sarà il derby contro l'Inter.