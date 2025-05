Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Sinner vola ai quarti di finale, battuto Cerundolo in due set

Jannik Sinner vola ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia, battuto l'argentino Cerundolo in 2 set (7-6, 6-3). Il livello del match è stato decisamente più alto rispetto ai due precedenti ma Jannik è cresciuto punto dopo punto nel corso della partita mostrandoci colpi bellissimi che ci erano mancati. Il pubblico come sempre, nonostante il ritardo dovuto al temporale che per quasi tre ore ha bloccato il foro italico, è stato fondamentale. L'umidità e la pioggia hanno reso la vita difficile a Jannik, la pallina non corre veloce come sulle altre superfici, il meteo appunto non ha aiutato, e Cerundolo ne ha approfittato diventando per lunghi tratti un vero muro che ribatteva tutti i colpi del numero uno del mondo. Poi però durante il tie-break Jannik, come al solito, ha mantenuto una concentrazione altissima, ha agito d'astuzia e ha vinto il set. Nel secondo set non c'è stata storia, Cerundolo ha accusato il colpo, soprattutto mentalmente e Sinner è stato bravo ad approfittarne. Una battaglia durata più di due ore che Sinner ha vinto ritrovando anche il livello che cercava.





SINNER: "AVEVO BISOGNO DI QUESTA PARTITA"

Le parole di Jannik Sinner dopo il match: "Una grande sfida per me, soprattutto in questo momento in cui sto cercando di adattarmi. C'è stato un game lunghissimo in cui ho ottenuto il controbreak in cui ho cercato di restare solido mentalmente. Ho alzato il livello, mi sono sentito meglio e questo mi rende soddisfatto. E' stata una giornata molto lunga, ma il pubblico mi ha aiutato tantissimo. Avevo bisogno di questa partita, sono felice di essere tornato e mi sento molto fortunato di essere qui. Vediamo che cosa succederà nella prossima partita".