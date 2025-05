Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Berrettini perseguitato dai problemi fisici, costretto a ritirarsi

La sfortuna e i problemi fisici continuano a tormentare Matteo Berrettini. Ha stretto i denti ma non ce l'ha fatta il tennista romano, costretto a ritirarsi al terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia nel corso del match contro Casper Ruud. Il primo set, perso 7-5, Matteo l'ha giocato mantenendo un buon livello poi però è arrivato il ritiro forzato. L'azzurro ha lasciato il campo centrale in lacrime accompagnato però dagli applausi del pubblico.





BERRETTINI: "SPERO DI ESSERMI FERMATO IN TEMPO"

Dopo essersi ritirato, il romano ha parlato in conferenza stampa: "Quando mi sono svegliato ieri ho capito che le cose erano un po' complesse. Poi, l'amore che ho verso questo torneo, verso questa città, per mio fratello e per lo sport che faccio mi ha spinto a provarci fino alla fine. Oggi, fino a 10 minuti prima della partita pensavo di non farcela, ma ci ho provato. Sono rimasto sorpreso per come ha reagito il mio corpo, poi ho risentito un’altra fitta verso la fine del primo set e da lì in poi non sono più riuscito a stare nella partita e a essere concentrato. Mi sono ritirato un’altra volta, non volevo farlo. So però quello che sarebbe successo. Spero di essermi fermato in tempo".