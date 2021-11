Champions League, milanesi vincenti, l'Inter è già agli ottavi, il Milan può sperare vince nel finale 1-0 a Madrid

INTER- SHAKHATAR DONESK 2-0

Gli ottavi sono possibili, dieci anni dopo. Poi con il risultato di Sheriff - Real Madrid sono diventato certi A decidere il match di San Siro è stata una doppietta di Dzeko. Il primo acuto dell'incontro arriva all'11' quando Perisic affonda sulla sinistra, va sul fondo e mette al centro per Barella che in equilibrio precario calcia alto all’altezza dell’area piccola. La replica degli ucraini è un destro di Dodò dalla distanza parato da Handanovic. Al 22' ripartenza nerazzurra con Barella che serve Lautaro murato da un difensore. Sul conseguente corner Ranocchia di testa sfiora il palo lontano con il portiere battuto. Un minuto dopo l'Inter segna con Perisic ma l'arbitro annulla per un fuorigioco iniziale di Darmian. I nerazzurri spingono, ma la porta ucraina sembra stregata, come nelle ultime tre partite tra le due squadre. Il tempo si chiude con un pallone di Dzeko che termina sull’esterno della rete. L’incantesimo sembra risolto al minuto 56, con Lautaro, ma c’è fallo su di un difensore ospite. Ma cinque minuti più tardi, dopo un batti e ribatti al limite botta di Dzeko che sblocca la partita. Ancora cinque minuti per il raddoppio nerazzurro, sempre con Dzeko, che di tuffo mette dentro un cross di Perisic. Nel finale l’Inter sfiora il 3-0, in precedenza c’era stato un palo di Dodò per la squadra di De Zerbi. Nell'altra partita Sheriff - Real Madrid 0-3. La classifica del gruppo D: Real Madrid 12, Inter 10, Sheriff 6, Shakhtar 1





ATLETICO MADRID- MILAN 0-1

La missione del Milan era la vittoria a tutti i costi, sperando anche nella vittoria del LIverpool contro il Porto. E alla fine è stato così, tutto si deciderà nell'ultima partita. I rossoneri in avvio di partita ci hanno provato. Ma la prima azione veramente pericolosa è dell’Atletico, con un tiro di De Paul, gran parata di Tatarusanu , ma era comunque fuorigioco. Il Milan comanda le operazioi per tutto il primo tempo, ma senza impensierire veramente Oblak . L’azione più pericolosa è uno slalom al terzo minuto di Ibrahim Diaz. Al 23simo c’è il cartellino giallo per Giraud per fallo su Koke. Si arriva all’intervallo, si riprende senza sostituzioni. Il primo tiro è di Salemakers, parato, poi tocca a Tatarusanu bloccare una conclusione di Lemar. Ci provano Griezzman e Giraud, senza successo. Anche un colpo di testa di Kjaer è senza successo. Bakayoko entra al 65 simo e si fa ammonire subito. Nel finale il gol che ridà fiato alle speranze della squadra di Pioli,l o segna Messias di testa al minuto 87. Nell'altra partita del gruppo Liverpool- Porto 2-0 La classifica del gruppo B; Liverpool 15, Porto 5, Milan 4 Atletico Madrid 4.



SPARTAK MOSCA -NAPOLI 2-1

Il Napoli perde 2-1 a Mosca con lo Spartak e deve rimandare l'appuntamento con la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Si giocherà tutto tra 15 giorni quando ospiterà il Leicester al Maradona. La ricorrenza della scomparsa del Pibe de oro, che cade il 25 novembre, potrà essere onorata domenica sera contro la Lazio. Nella classifica del gruppo C i russi e i partenopei guidano con 7 punti, seguiti dal Legia Varsavia a 6 e dagli inglesi a 5. Oggi i polacchi saranno ospiti del Leicester. La partita si mette subito male per i partenopei visto che dopo sessanta secondi Lobotka aggancia Promes in area di rigore. Per Turpin non ci sono dubbi e assegna il rigore. Il Napoli accusa il colpo e al decimo Moses calcia dal vertice destro dell'area chiamando la risposta in due tempi di Meret. La reazione partenopea al quarto d'ora quando Mario Rui serve in area Elmas che in due occasioni chiama al miracolo da posizione ravvicinata Selikhov. Gli azzurri sfiorano il pareggio al 25' con Zielinski che, imbeccato da Lozano, calcia in porta trovando la grande risposta di Selikhov con la mano di richiamo aperta. Alla mezz’ora Mario Rui si arrende a Moses, che serve Sobolev per il gol del 2-0. Dopo cinque minuti nella ripresa un gol di Di Lorenzo viene annullato per fuorigioco. Al 19 il gol del Napoli, Elmas di testa servito bene da Petagna mette in rete, Poi i successivi tentativi di pareggio del Napoli sono vani. Leicester-Legia Varsavia si gioca oggi alle 21. La classifica del girone C: Spartak Mosca e Napoli 7, Legia Varsavia 6, Leicester 5.





EUROPA LEAGUE LOKOMOTIV – LAZIO ORE 18.45

La Lazio nel freddo di Mosca:, dove con temperature molto rigide, previste abbondantemente sotto lo zero i biancocelesti dovranno cercare di vincere per puntare all'obiettivo del primo posto nel girone, piazzamento che eviterebbe gli spareggi con le terze della Champions League. La sfida in contemporanea tra Galatasaray e Marsiglia potrebbe creare i presupposti per credere al sorpasso sui turchi che saranno poi gli avversari nella giornata conclusiva a dicembre all’Olimpico. La Lazio di Sarri non cambierà sistema di gioco e ruoterà solo lo stretto necessario . Strakosha è il portiere di coppa e davanti a lui la novità dovrebbe essere Patric al centro della difesa al fianco di Acerbi. A centrocampo possibile turno di riposo per Milinkovic Savic che sarà sostituito da Basic, sempre molto utilizzato negli impegni europei. . In attacco, con Immobile ancora out, spazio a Muriqi con Zaccagni e Felipe Anderson.





LE PROBABILI FORMAZIONI

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Anjorin LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Basic, Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Felipe Anderson, Muriqi Arbitro: Artur Dias (Portogallo). La classifica del gruppo E Galatasary 8, Lazio 5, Olympique Marsiglia 4, Lokomotiv Mosca 2.



CONFERENCE LEAGUE ROMA-ZORYA ORE 21

“Come una finale”. Queste le parole di José Mourinho, per Roma-Zorya la quinta fatica della formazione capitolina nel Girone C di Conference League. Situazione fluida nella graduatoria capeggiata dal Bodoe, con i giallorossi che seguono ad un punto ed ucraini terzi a 6 punti, -2 dalla vetta. Necessaria quindi una vittoria per continuare a puntare al primo posto . Lavoro personalizzato per Vina e Calafiori, indisponibili. Mourinho dovrebbe scegliere una difesa a tre, con Ibanez, Mancini e il rientrante Smalling,. Tra i pali Rui Patricio. A centrocampo sicuro Veretout, che salterà per squalifica la prossima gara di campionato col Torino, affiancato probabilmente da Darboe, sugli esterni Karsdorp ed El Shaarawy. Reparto offensivo con quattro pretendenti per tre maglie. Zaniolo, Mkhitaryan, Abraham e Shomurodov ). Possibile il ricorso a Perez e Diawara, a partita in corso. Il tecnico dello Zorya, Skrypnyk non ha problemi di formazione, schiererà i suoi con il consueto 4-3-3.





LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Darboe, Veretout, El Shaarawy, Mkhitaryan, Zaniolo, Abraham. All.Mourinho Zorya (4-3-3): Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy, Buletsa, Nazaryna, Kochergin, Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh. All. Skrypnyk Arbitro Kovacs (Romania). La classifica del gruppo C: Bodoe 8, Roma 7, Zorya 6, Cska Sofia 1.