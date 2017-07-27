Chernobyl, il terribile disastro in una mini-serie

Chernobyl, il terribile disastro in una mini-serie

Chernobyl, il terribile disastro in una mini-serie

Redazione Web

27 luglio 2017, ore 12:09 , agg. alle 17:29

Cinque episodi dopo la partnership internazionale Sky-HBO con Jared Harris che saranno girati in Lituania nella primavera 2018

Il gruppo Sky e HBO insieme per la prima volta dopo il recente accordo internazionale per una grande produzione sulla terribile vicenda di Chernobyl. Cinque episodi (dopo la partnership internazionale) con Jared Harris che saranno girati in Lituania nella primavera 2018. La mini-serie andrà in onda su Sky nel Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania e Austria. Le immagini racconteranno la vera storia di una delle catastrofi più terribili mai provocate dall’uomo - verificatosi in Ucraina nell'aprile del 1986- e racconterà il coraggio di tutti coloro che fecero degli enormi sacrifici per salvare l'Europa da un disastro inimmaginabile.

