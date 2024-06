Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo? Tutto quello che c'è da sapere sulla fidanzata di Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo stanno facendo sognare tutti. Nel corso del concerto a Roma è arrivato l'annuncio che è diventato virale: Jacqueline e il cantante diventeranno genitori.



Ripercorriamo la loro storia d'amore. Jacqueline Luna Di Giacomo ha 24 anni ed è la figlia di Heather Parisi e di Giovanni Di Giacomo, ortopedico di professione. L'adolescenza tra America e Italia, Jacqueline parla benissimo inglese. Non ha seguito le orme di mamma Heather, una delle ballerine più famose al mondo che è stata presente nei programmi tv Rai degli anni Ottanta. Jacqueline ama la moda ed ha fondato il brand giveme?: produce abiti, totalmente Made in Italy, che "dipinge" personalmente. Super social, cliccatissima, da ieri - dopo l'annuncio di Ultimo sul palco dello stadio Olimpico - c'è stata una vera pioggia di like, reazioni e commenti positivi. Il primo a spifferare la notizia della gravidanza è stato Investigatore social sul suo profilo Instagram. Ieri è arrivata la conferma (GUARDA IL REEL SUL PROFILO INSTAGRAM DI RTL102.5)

LA COPPIA UFFICIALIZZA L'AMORE NEL 2021

E' IL2021 quando la coppia ufficializza la storia d'amore. Sembra che i due si siano conosciuti grazie ad amici in comune e la loro relazione, iniziata in sordina, è diventata di dominio pubblico subito nonostante il cantante abbia sempre difeso la propria privacy. Jacqueline, molto spesso, sui social condivide foto con suo padre, ma c'è poco su sua madre Heather Parisi.

IL RAPPORTO CON HEATHER PARISI, L'INTEVISTA A BELVE

Francesca Fagnani, lo scorso anno a Belve, ha intervistato Heather Parisi che ha evitato di rispondere alle domande su sua figlia. "Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private", aveva dichiarato la showgirl come riporta l'Adnkronos. Subito dopo l'intervista è arrivata la risposta di Jacqueline sui social, che ha detto:

Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato