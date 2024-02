Chiara Ferragni su Tiktok: cosa racconta in un video? Le parole clamorose prima della Dago-bomba

"Sono piena di sfighe in questo periodo": Chiara Ferragni pubblica un video su Tik Tik prima della rottura con Fedez, annunciata da Dagospia con un lancio bomba.

Come mai la Ferragni pubblica questa frase? Non sembrerebbe un mistero, visto che dietro tutto ciò ci sarebbe la crisi con Fedez. Secondo Dago, il primo a sganciare la bomba, il rapper sarebbe partito. Nel video, che diventa subito virale, la Ferragni dice:

"Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo", dice la Ferragni sui social.

LA FERRAGNI DA FAZIO, L'ULTIMO SCOOP SU NOVE

Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio, domenica 3 marzo, a Che tempo che fa, in onda sul Nove. E' stato proprio Fazio, sui social, ad annunciare l'ospitata-scoop. La Ferragni, sicuramente, farà chiarezza sulla crisi con Fedez, notizia che ormai sta girando in Rete. Ma i temi dell'intervista non sono stati resi noti dal conduttore.

LA RICOSTRUZIONE DI DAGOSPIA DOPO L'ADDIO

Secondo Dagospia, il primo a lanciare l'esclusiva sulla rottura, Fedez domenica scorsa avrebbe lasciato l'attico di Citylife, acquistato di recente e dove vive tutta la sua famiglia.

La notizia viene battuta da Dago nelle prime ore di oggi. Ed è subito virale. Il sito fa un titolo ad effetto e scrive: "game over" fra Fedez e Chiara. Ci sono, tra l'altro, molti indizi che lasciano intendere che tutto sia precipitato: lui sarebbe partito per Miami con la sua assistente, lei ha pubblicato foto con i bambini. Stop. Nessun altra dichiarazione ufficiale per adesso. C'è molta attesa per l'ospitata della Ferragni da Fazio.