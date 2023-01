Chiusa la finestra di calciomercato: Zaniolo resta a Roma, nessun colpo per Milan, Napoli e Juventus

Si è conclusa oggi alle 20 la finestra invernale di calciomercato. Le vere protagoniste sono state le "piccole" della nostra Serie A, mentre il mercato delle big è rimasto più o meno congelato. Basti pensare che ad eccezione di Vasquez (Milan), per la prima volta dal 1989 Milan, Inter e Juventus hanno concluso il mercato invernale senza piazzare un acquisto.





GLI ACQUISTI NELL'ULTIMO GIORNO DI MERCATO

Restano nelle proprie città ma da separati in casa Nicolò Zaniolo e Milan Skriniar, rispettivamente alla Roma e all'Inter, il primo fuori dal progetto tecnico, il secondo ancora in rosa. In questa ultima giornata di mercato restano ferme Milan, Napoli e Juventus. La Lazio piazza il colpo più importante dell'ultima giornata pescando dalla Bundesliga e facendo tornare in Italia Luca Pellegrini dall'Eintracht, mentre la Fiorentina si assicura Sabiri che rimarrà però in prestito alla Sampdoria fino a fine stagione. La Roma invece si è assicurata Diego Llorente dal Leeds. Protagonista sicuramente il Torino con un doppio colpo: perde Lukic ma prende Ronaldo Vieira e Gravillon. Il Bologna si aggiudica Kyriakopoulos dal Sassuolo che a sua volta prende Bajrami e Zortea. Chi è rimasto sicuramente deluso dall'esito di questa sessione di mercato è il centrocampista della fiorentina Amrabat, il marocchino resterà in Italia, nonostante l'offerta del Barcellona che è stata però rifiutata dalla Fiorentina.





SALTATO IL TRASFERIMENTO DI VERDI ALLA SALERNITANA

Simone Verdi sarebbe dovuto rientrare al Torino, società proprietaria del cartellino, per poi essere girato, sempre in prestito, alla Salernitana che avrebbe poi avuto anche il diritto di riscatto a 2.5 milioni di euro. Come fatto sapere dalla società veneta, però, il contratto non è stato depositato in tempo a causa di problemi tecnici al portale. Immediato ricorso da parte della Salernitana secondo cui il portale si sarebbe bloccato impedendo che l'operazione potesse essere definita in tempo utile.