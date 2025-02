Christopher Nolan, al cast del nuovo film si aggiungono anche Elliot Page e Himesh Patel

È indubbiamente uno dei progetti più ambiziosi e chiacchierati in uscita nei prossimi anni. Un'odissea di nome e di fatto per Christopher Nolan che ha scelto il viaggio omerico al centro del suo prossimo film. Nelle ultime settimane, sono apparsi numerosi articoli sul gigantesco cast messo insieme dalla produzione che vede come protagonista Matt Damon. Su The Hollywood Reporter è apparso un pezzo dove si parla del coinvolgimento di altri quattro attori: Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin e Samantha Morton.





COSA SAPPIAMO SUL NUOVO FILM DI NOLAN?

Page è un veterano di Nolan, avendo interpretato il ruolo memorabile della studentessa laureata in architettura Ariadne in “Inception” del 2010. Anche Patel è un ex Nolan, con un ruolo in “Tenet” del 2020 , mentre Irwin ha avuto il ruolo memorabile della voce del robot TARS in Interstellar. Universal, che produce e distribuirà la pellicola, non ha rilasciato dichiarazioni sui casting. Il quartetto di attori si unisce a nomi come il già citato Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Charlize Theron, Jon Bernthal e Benny Safdie. Lo studio descrive il progetto come un "mitico film d'azione epico girato in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax. Il film porta per la prima volta la saga fondante di Omero sugli schermi cinematografici Imax e uscirà nei cinema di tutto il mondo il 17 luglio 2026".





LA CARRIERA DEI NUOVI ENTRATI NEL CAST DI NOLAN

Elliot Page, che ha ottenuto una nomination all'Oscar per “Juno” del 2007, è noto per “The Umbrella Academy” di Netflix e ha recitato, co-scritto e prodotto il film “Close to You”, approdato in piattaforma a novembre dopo una tournée nei festival. Himesh Patel ha debuttato con il lungometraggio ispirato ai Beatles Yesterday nel 2018 e ha ottenuto una nomination agli Emmy per il suo lavoro in Station Eleven della HBO. Di recente ha diretto la serie The Franchise, sulla realizzazione di un film di supereroi. Oltre a dare voce a TARS in “Interstellar”, Bill Irwin ha anche lavorato come operatore del robot sul set, ed è stato ricordato con affetto per aver iniettato leggerezza nel racconto dell'umanità sull'orlo dell'estinzione. I crediti dell'attore includono anche Rustin e programmi TV vari come Third Rock da The Sun e Sesame Street a CSI e The Dropout. Samantha Morton è due volte candidata all'Oscar, nota per aver guidato The Serpent Queen , la serie Starz incentrata su Caterina de' Medici.