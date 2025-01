Christopher Nolan girerà parte del suo nuovo film in Sicilia

L'adattamento dell'Odissea di Christopher Nolan sarà girato in parte nel nostro paese in particolare in Sicilia che, secondo gli studiosi, fu uno dei luoghi delle peregrinazioni di Ulisse nel poema epico composto da Omero intorno all'VIII secolo a.C.





NOLAN IN SICILIA PER LE RIPRESE DELL’ODISSEA

Le riprese della parte siciliana dovrebbero iniziare tra circa due mesi sull'isola di Favignana, nota come "isola delle capre", che si ritiene essere il luogo in cui Omero immaginò che Ulisse approdasse con il suo equipaggio per arrostire le capre e fare scorta di cibo. L'idilliaca isola fa parte dell'arcipelago delle Egadi al largo della costa nord-occidentale della Sicilia. Nolan, che sta girando "The Odyssey" utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax, probabilmente girerà anche parte dell'epica pellicola ad alto budget nelle isole Eolie della Sicilia, secondo diverse fonti. Le altre location annunciate per il film sono il Regno Unito e il Marocco. L'italiana Wildside, una società di Fremantle, sta curando le riprese in Sicilia di "The Odyssey", che Nolan sta producendo con Emma Thomas sotto la loro bandiera Syncopy per Universal Pictures. Il line-producer italiano di "Odyssey" è Erik Paoletti. Wildside ha anche recentemente gestito la produzione fisica di "Conclave" di Edward Berger a Roma.





L’ODISSEA, CAST, TRAMA E DATA DI USCITA

Il cast confermato per "L'Odissea", che è ovviamente uno dei testi fondamentali della letteratura occidentale, comprende Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson e Charlize Theron, anche se non è stato ancora rivelato chi interpreterà quale ruolo.Il film che arriverà nelle sale italiane a Luglio del 2026, racconterà il viaggio di 10 anni di Ulisse, re di Itaca, mentre torna a casa dopo la guerra di Troia. Lungo la strada, incontra molteplici pericoli e scopre la morte dei suoi compagni di equipaggio. Telemaco, Penelope, Atena, Circe, Poseidone e Zeus sono tutti personaggi principali.