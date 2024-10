Christopher Nolan, il nuovo film in uscita nel 2026. Nel cast anche Matt Damon

Dopo aver fatto incetta di premi agli Oscar 2024 con il suo “Oppenheimer”, Christopher Nolan si appresta a tornare sul grande schermo. Il regista britannico ha già iniziato da qualche mese i lavori sull’idea da mettere in scena per il suo prossimo progetto che, dopo l’exploit che ha avuto nell’ultimo anno, rientra tra i titoli più attesi di Hollywood.





NOLAN E UNIVERSAL IL MATRIMONIO CONTINUA

Stando ad un articolo apparso su Deadline, Nolan tornerà a lavorare con Universal per il suo prossimo film, con piani per un'uscita IMAX prevista per l'estate del 2026. I rapporti tra lo studio e il regista erano cominciati proprio con Oppenheimer, e visti i risultati ottenuti era scontato che i due sarebbero tornati a collaborare per un altra pellicola. Nolan, lo ricordiamo, ha sempre fatto film assieme alla Warner fino a “Tenet” e quel maledetto 2020 quando i legami si ruppero a causa delle scelte dello studio sulla distribuzione dei film non condivise dall’autore. Venne battezzato come “Project PopCorn” e sostanzialmente prevedeva l'uscita dei film sia in sala che in streaming quasi in contemporanea. Un amante dello spettacolo cinematografico classico come Nolan non poteva accettare tutto questo e così decise di divorziare con lo studio che lo aveva cullato per tanti film della sua carriera.



NOLAN, USCITA E CAST DEL NUOVO FILM

17 Luglio 2026, questo sarebbe il giorno esatto da segnare per rivedere un film di Nolan sul grande schermo. Al momento i dettagli sulla trama sono tenuti segreti anche se alcune fonti affermano che le riprese del film dovrebbero iniziare all'inizio del 2025. Occorre precisare che al momento non sono arrivate conferme ufficiali dalla Universal che però potrebbero essere imminenti. Il regista si occuperà anche di sceneggiatura e produzione assieme alla moglie Emma Thomas con l’etichetta Syncopy. Il sodalizio artistico tra Nolan e la sua dolce metà ha radici molto profonde e ha sempre portato molta fortuna. Non c’è un film dei dodici diretti dall’autore che non veda la moglie coinvolta.

Ma la notizia ancora più interessante che viene riportata dall’articolo di Deadline riguarda il cast della nuova fatica del regista. Stando a quanto si vocifera sarebbe ancora una volta Matt Damon la scelta di Christopher Nolan, che ha già lavorato con l’attore per alcuni film. Precisamente sarebbe la terza volta che i due si incontrano su un set dopo “Interstellar” del 2014 e “Oppenheimer” lo scorso anno. Se confermato, Damon si unirebbe ad attori del calibro di Christian Bale e Cillian Murphy con cui Nolan ha lavorato in almeno tre occasioni.





IL FUTURO DI NOLAN

In quale direzione andrà la filmografia di Nolan dopo “Oppenheimer”? Forse, con il grado di libertà creativa guadagnato recentemente, potrebbe anche spiazzare tutti con qualcosa di veramente nuovo, magari un genere che non ha mai esplorato nella sua filmografia. Chiaramente già serpeggia parecchia curiosità tra i fan del regista oltre che ovviamente tra gli addetti ai lavori. Ricordiamo intanto che “Oppenheimer” ha incassato 328,9 milioni di dollari al botteghino nazionale e 975,6 milioni di dollari in tutto il mondo e ha portato anche una serie di riconoscimenti molto importanti. Il film ha vinto sette Oscar tra cui miglior film, miglior regista e premi per la recitazione per Cillian Murphy e Robert Downey Jr.