Ciclismo, al Giro d'Italia quinta tappa con arrivo a Salerno all'australiano Kaden Groves

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

La tappa, stando a quanto ha raccontato l'AdnKronos è stata caratterizzata dalla lunghissima fuga, iniziata prima dei dieci chilometri finali, di Stefano Gandin (Corratec), Samuele Zoccarato (Bardiani Faizané) e Thomas Champion (Cofidis). Dei tre il superstite dopo 158 km è Zoccorato che però. come già successo due giorni prima a Kuss, ha problemi alla batteria del cambio posteriore : il sistema elettrificato porta la catena a metà del pacco pignoni e Zoccorato è costretto a pedalare con 53-14, rapporto troppo leggero per non essere ripreso ai meno 6 km dal gruppo su cui aveva 11 secondi di vantaggio.





Caduta di massa verso il traguardo

Prima del rettilineo finale di 5 km caduta di massa nella curva che immette sulla linea di tiro verso il traguardo, coinvolti una decina di corridori . Poco più avanti, sempre a strada bagnata e probabilmente resa ancora più viscida dalla salsedine, altra scivolata, che coinvolge nuovamente, dopo l'episodio del cane, Evenepoel a 700 metri dal traguardo che s'infuria sbattendo più volte i pugni sul casco, ma la colpa è sua per essersi spostato improvvisamente verso destra intersecando la rotta di un corridore della Trek. Caduta finale in volata che vede vittima stavolta Mark Cavendish, traguardo tagliato in orizzontale sull'asfalto, è quinto. Vittoria di tappa dunque a Groves, seguono Milan e Pedersen, invariata la classifica generale con Leknessund ancora in testa. La curiosità di tappa: oggi la Maglia Rosa compie 92 anni: il primo a indossarla fu Learco Guerra il 10 maggio del 1931.