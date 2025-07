Cinema 2 Day: prosegue l'iniziativa al cinema con due euro

Lo ha annunciato il Ministro Franceschini

Segnatevi queste tre date: l'8 marzo, il 12 aprile e il 10 maggio. Sono le ulteriori tre giornate in cui si potrà guardarsi un bel film al cinema a due euro. Il Ministero dei Beni Culturali ha ceduto infatti ai tanti appelli arrivati dal web . E ha prorogato per i prossimi tre mesi “Cinema 2Day”, l’iniziativa rivolta agli appassionati ma anche a chi non è abituale frequentatore delle sale che consente di pagare un biglietto di soli due euro, ogni secondo mercoledì del mese. Ad annunciarlo è stato il ministro della cultura Dario Franceschini con un tweet con cui ha ringraziato distributori, produttori ed esercenti

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti