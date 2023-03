Cinema, ecco i nuovi film da vedere questo fine settimana nelle sale

PHOTO CREDIT: Agenzia Fotogramma.it

Oltre alle belle giornate e al cambio dell’ora, la primavera 2023 porta con sé una ventata di novità cinematografiche. Tanti titoli italiani e internazionali, tra blockbuster, esordi e film di genere, che andranno ad arricchire i cinema d’Italia in questo fine settimana. Ecco alcuni film da non perdere.





JOHN WICK 4, IL RITORNO DI KEANU REEVES

Il film diretto da Chad Stahelski, è il quarto capitolo della saga cinematografica d'azione, iniziata quasi dieci anni fa e incentrata sul killer di professione interpretato da Keanu Reeves, il volto di Matrix.

John Wick deve continuare la sua lotta senza confini per cercare di riacquistare la sua libertà, e l'unico modo in cui può farlo è sconfiggere la Grand Tavola. Il killer dovrà farsi strada affrontando decine e decine di avversari messi sulla sua strada, tra i quali, soprattutto, un vecchio amico costretto suo malgrado a trasformarsi in nemico, e a una misteriosa nuova leva accompagnata da un cane. Un’avventura lunga tutto il mondo, dal deserto del Sahara a Osaka, da New York a Berlino per arrivare a Parigi per il confronto finale con la sua nuova nemesi. I primi pareri che sono usciti online dalla critica internazionale, segnalano un buon blockbuster, che corregge il tiro rispetto ai due film precedenti un po 'più stanchi e tornando ai fasti del primo capitolo. Insomma, se amate l’azione, non potete perdervi questo film.









DELTA, IL NUOVO FILM CON BORGHI PROTAGONISTA

Uscito ieri nelle sale, Delta è un film atipico, dalle atmosfere oscure e umide, che vede come protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. Un viaggio sulle rive oscure del fiume che arriva al suo Delta, dove ogni inquadratura sembra impregnata di nebbia. Una barca malridotta che carica e scarica tra una riva e l’altra, prima di avviarsi silenziosa lungo un fiume che all’orizzonte ha il colore del cielo, grigio. Sono questi gli scenari dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c'è Elia (Alessandro Borghi), che in quelle terre ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del delta, scoprendo la loro vera natura in un duello che non prevede eroi.