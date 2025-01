Cinema, oltre 120 milioni di euro incassati in Italia nel 2024. Il nostro paese supera la Spagna

Un +28% per il box office nel periodo natalizio (con una quota di mercato del 45% per i film italiani) e un'ottima partenza per il 2025 con un +10% da inizio anno. Sono fra i nuovi dati offerti dal presidente Cinetel Simone Gialdini nella conferenza stampa sui numeri del cinema in sala nel 2024. Risultati "sostanzialmente in linea con il 2023 (-0,4% incassi; -1,3% presenze), anche inaspettati", vista l'offerta di prodotto internazionale condizionata dagli scioperi del 2023 e la competizione degli eventi sportivi estivi. Nel 2024 si sono incassati 493.977.853 euro con 69.709.089 biglietti venduti, un risultato in linea con il 2023.

L’ITALIA SUPERA LA SPAGNA NEL 2024 NEGLI INCASSI

Fondamentale il ruolo della stagione estiva che, favorita dalle iniziative promozionali e dalle attività di comunicazione di Cinema Revolution, è riuscita a registrare il miglior trimestre giugno-agosto nella storia del box office in termini di incassi (+0,2% rispetto al precedente record stabilito nel 2023). A livello europeo l'Italia nel 2024 supera la Spagna, piazzandosi dopo Gran Bretagna /Irlanda (box office di 1,060 miliardi, perde solamente lo 0,1% rispetto al 2023), Francia e Germania. In linea con i valori del 2023 anche i dati del box office della produzione italiana (incluse le co-produzioni): ha registrato il 24,6% degli incassi (24.3% nel 2023) e un 25,7% delle presenze (25,9% nel 2023) corrispondenti ad un incasso di 121.4 milioni di euro (+0,6% sul 2023) e 17.8 milioni di presenze (-2,2%). Si tratta di una quota superiore alla media del periodo 2017-2019 (20,6% degli incassi e 21% delle presenze), quest'anno raggiunta anche in termini di valore assoluto (122 milioni l'incasso medio della produzione italiana nel triennio 2017-2019) e vicina a quella dell'intero decennio 2010-2019 (26,2% incassi, 27,1% presenze).

I MIGLIORI INCASSI DEL 2024

"Con quasi 122 milioni di euro al box office il cinema italiano nel 2024 ha incassato una cifra pari alla media 2017-2019, possiamo dire che ha superato il periodo di crisi ed è tornato ai livelli precedenti - fa notare il presidente di Anica Alessandro Usai -. Un risultato da sottolineare visto che veniamo da un paio di anni in cui la narrazione sul cinema italiano è risultata spesso distorta". Il primo incasso di produzione nazionale al 31 dicembre 2024 (e il 10/o assoluto) è Il ragazzo dai pantaloni rosa, con un box office di oltre 9 milioni (il 7,5% del totale della produzione italiana) e 1.4 milioni di presenze, seguito da Parthenope (7.5 milioni; un milione di presenze), Un mondo a parte (7.3 milioni; 1.1 milioni di presenze), Diamanti (6.5 milioni; 890 mila presenze) e Io e te dobbiamo parlare (6.4 milioni; 849 mila presenze). Il primo incasso assoluto è stato ottenuto da Inside Out 2 (46.5 milioni; 6.4 milioni di presenze), seguito da Oceania 2 (19.4 milioni; 2.6 milioni di presenze), Deadpool & Wolverine (18 milioni; 2.2 milioni di presenze).

IL PROFILO DEGLI SPETTATORI DEL 2024

Nel 2024 sono stati distribuiti in sala 943 nuovi titoli di prima programmazione (+166 rispetto al 2023) di cui 431 di produzione o coproduzione italiana (+67 ) e 512 di produzione internazionale (+99 rispetto al 2023). Nel 2024 nel campione Cinetel si sono attivati 1.305 cinema e 3.532 schermi. Tra le diverse tipologie di strutture le monosala hanno registrato la migliore differenza positiva con il 2023 (+10,2% incassi; +11,6% presenze). Venendo al profilo degli spettatori, sono per il 47% donne e per il 53% uomini. Il 18% è tra i 3 e i 14 anni; il 25% tra i 15 e i 24 anni, il 16% tra i 25 e i 34 anni; il 19% tra i 35 e 49 anni; il 12% tra i 50 e i 59 anni e il 10% over 60. Prevalgono gli spettatori che vanno al cinema tra le 5 e le 10 volte l'anno (44%), seguiti da quelli che vanno al cinema 3-4 volte l'anno (23%); quelli che ci vanno una o due volte l'anno (18%) e a chiudere la fascia che va nelle sale oltre 10 volte l'anno (16%).