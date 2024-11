Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Decisivo l'incontro con i Friedkin a Londra

L'amore per la Roma è troppo forte, impossibile tirarsi indietro. Claudio Ranieri è sempre stato chiaro su questo, "quando la Roma chiama io devo rispondere sì, sempre" disse nel 2019 quando subentrò a stagione in corso, al posto di Di Francesco. Ora, a distanza di 5 anni eccoci di nuovo, per la terza volta in carriera Claudio Ranieri tornerà sulla panchina della Roma, manca solo l'ufficialità. Il tecnico romano, ha trovato l'accordo con i Friedkin e ha firmato a Londra un contratto fino al 30 giugno 2025. I giallorossi stanno attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi anni e la scelta di Ranieri è quella più logica, un allenatore esperto, italiano, che conosce l'ambiente e che è sempre stato bravo nel sollevare le squadre in difficoltà, anche a stagione in corso.

Romano e romanista, Claudio Ranieri è cresciuto come calciatore nelle giovanili della Roma, la squadra in cui ha esordito in Serie A. E’ già stato allenatore giallorosso in altre due occasioni: Nel 2009, subentrando a Spalletti, portò la Roma al secondo posto arrendendosi solo all’Inter del Triplete e nel 2019, al posto dell’esonerato Di Francesco, chiudendo la stagione sesto.