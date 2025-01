Coez a RTL 102.5: “Questo brano è stato come rimettere i piedi a terra dopo “Volare”, il mio precedente album”

Coez è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Mal di te”, il nuovo singolo pubblicato oggi. “Mal di te” segna il primo passo di un nuovo capitolo della carriera di Coez, che è pronto a tornare con un brano che richiama lo stile che lo ha reso portavoce della sua generazione e simbolo del cantautorato pop italiano. Il teaser, ambientato in un aeroporto, rappresenta il ritorno di Coez alle sonorità anni ‘90 e una nuova partenza che dà il via ad un anno che lo vedrà protagonista di nuova musica e nuove collaborazioni. Ai microfoni di RTL 102.5, Coez ha raccontato: «Per questo singolo abbiamo voluto realizzare un cd che contiene anche il provino, ovvero il pezzo nella sua prima versione con le parole sbagliate e senza parti strumentali. Questo è registrato proprio in studio ed è proprio la prima versione, quella brutale in cui ti rendi conto se va portato avanti il pezzo. Io ne faccio tanti, ma non tutti diventano canzoni. Dalla demo al provino finale ci sono tanti passaggi intermedi. Nella scrittura sono stato rapido, nella produzione anche, forse sul mix ci abbiamo dovuto lavorare di più». Nel brano, scritto da Coez, il cantante racconta con un tono nostalgico una quotidianità in cui è facile immedesimarsi e ritrovarsi, su una base fortemente strumentale in cui emergono le chitarre e il pianoforte che riportano ad una dimensione puramente pop.





Il videoclip girato all’aeroporto di Roma Fiumicino

L’ambientazione in aeroporto del videoclip di “Mal di te” richiama anche il concept del suo album “Volare”, seguito dal joint album con Frah Quintale “Lovebars” (2023), simbolo della ripartenza del cantautore da 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro che nei prossimi mesi è pronto a trasportare il suo pubblico in un nuovo viaggio, introspettivo e sincero. In merito alle scelte per il videoclip, Coez ha rivelato: «Ho registrato il video all’aeroporto di Fiumicino. È stata una situazione particolare, abbiamo fatto i controlli con il metal detector proprio come quando stai per partire, eravamo scortati dalla polizia e abbiamo girato sotto le vacanze di Natale e c’era ovviamente più attenzione del solito, perché tante gente parte. È un video particolare, perché non parla della canzone, descrive più che altro il passaggio tra “Volare”, il mio disco precedente, e questa cosa nuova. È come rimettere i piedi a terra dopo quell’album. È stato veramente figo ed è il primo videoclip che è stato girato lì dentro. Abbiamo girato in pellicola anche per riprendere l’inizio di un film, in più è un pezzo con una deriva un po’ anni ‘90 e la pellicola ci sembrava stesse bene con le immagini». Nel videoclip inoltre è presente un amico e collega di Coez, Franco126: «Io e Franco siamo due bravi ragazzi del rap e dell’indie. Andiamo spesso in palestra insieme e un giorno gli ho chiesto se voleva fare una comparsata nel videoclip. Spesso ci confrontiamo sulla nostra musica ed è una bella cosa» ha raccontato Coez.





Un nuovo disco in arrivo

Inoltre, nel corso di The Flight, Coez ha rivelato che presto uscirà un nuovo album: «Si apre un nuovo capitolo, il videoclip annuncia il ritorno a terra e quando vado al ritiro bagagli rimane un banner sullo sfondo con scritto “Album studio numero 7, uscita primavera 2025”. Alla fine quindi abbiamo annunciato un disco in arrivo, non vogliamo anticipare nulla ma la strada è stata intrapresa».