Coldplay, in uscita oggi il decimo album “Moon Music”

Moon Music

Il nuovo album di Coldplay, band nata a Londra nel 1997, è stato rilasciato oggi e ha già fatto impazzire tutti i fan, soprattutto quando è stato presentato in anteprima mondiale lunedì scorso al Moon Saloon di Moon, nel Wisconsin, seguito da un evento di ascolto mondiale nei cinema. “Moon Music”, prodotto da Max Martin, contiene dieci tracce, tra cui il singolo “WE PRAY” in collaborazione con Little Simz, Burna Boy, Elyanna e TINI, e “feelslikeimfallinginlove”, nominato agli ultimi MTV VMA. Chris Martin, frontman del gruppo, ha recentemente pubblicato un video in cui racconta il nuovo album: «Penso che questo album possa rappresentare una risposta alle nostre lotte interiori e forse anche a quelle fuori di noi; aiutarci a capire qual è la risposta migliore. E credo che “Moon Music” voglia dire che forse è proprio l'amore la risposta migliore». La band festeggerà l'uscita dell'album con un concerto speciale lunedì alla Music Hall of Williamsburg di Brooklyn, a New York.





I Coldplay e la sostenibilità

Da sempre i Coldplay sono molto attenti al tema della sostenibilità, come dimostrato anche dalle misure adottate nel tour mondiale (ancora in corso), che hanno prodotto il 59% in meno di emissioni di CO2 rispetto ai tour precedenti. Anche per questa occasione, la band ha trovato delle soluzioni per essere il più sostenibile possibile: “Moon Music” è il primo album al mondo pubblicato in un LP EcoRecord rPET da 140 grammi, con ogni copia realizzata con 9 bottiglie di plastica riciclata recuperate dai rifiuti post-consumo. Inoltre, con l’intento di ridurre gli sprechi, questa prima edizione dell’album sarà strettamente limitata e prodotta con specifiche più elevate rispetto alle edizioni future.





Il futuro dei Coldplay

“Moon Music” è il primo album dei Coldplay dopo “Music Of The Spheres” del 2021 ed è stato nominato album dell'anno ai Grammy Awards. Come annunciato precedentemente dalla stessa band, i membri prevedono di realizzare altri due album: il dodicesimo si intitolerà “Coldplay” e sarà l’ultimo della loro carriera. Chris Martin però, ad una recente intervista rilasciata alla rivista NME, ha tranquillizzato i fan e precisato che continueranno ad andare in tour e che potrebbero anche pubblicare delle compilation o lavori inediti, aggiungendo che «Significa semplicemente che la storia principale è stata raccontata. Non preoccupatevi: alla fine tutto avrà senso».