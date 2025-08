Come comportarsi in casa se fuori c'è un incendio ? Ecco le regole dell'Istituto Superiore di Sanità

Con i mesi estivi aumenta il rischio di incendi che possono avere conseguenze sulla nostra salute. L'Istituto Superiore di Sanità, quindi, ha pubblicato un vademecum per difendersi, ad esempio, dai fumi . "L'esposizione agli inquinanti presenti nei fumi degli incendi può essere causa di problemi respiratori, irritazioni alla gola, agli occhi e alla pelle, lacrimazioni nonché di un aumento del rischio di malattie croniche come l'asma o le malattie cardiovascolari, come ictus e infarti oltre che a effetti neurologici", ha spiegato Gaetano Settimo, coordinatore del Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor dell'Istituto Superiore di Sanità. "Inoltre, alcuni composti, come Ipa, diossine, Pcb, sono persistenti e possono accumularsi nell'organismo umano ". In queste circostanze, le autorità locali possono consigliare di rimanere in casa con porte e finestre chiuse. Tuttavia, ha precisato l'Iss, è necessario adottare qualche accortezza in più, a partire dall'attenzione ai sistemi di climatizzazione . "Molte abitazioni vengono raffreddate o riscaldate utilizzando condizionatori a pompa di calore o sistemi di condizionamento, senza condotto, che non scambiano aria con l'esterno, quindi questi sistemi, che non comportano l'ingresso o l'espulsione di aria dall'abitazione, possono rimane accesi", ha chiarito ancora Gaetano Settimo. " Lo stesso vale per quelle abitazioni o ambienti di abitazioni che sono dotati di ventilatori a soffitto o portatili o da tavolo, che possono essere utilizzati . Va invece evitato l'uso di condizionatori portatili con tubo esterno , che potrebbero far sì che il fumo venga aspirato all'interno dell'abitazione".





