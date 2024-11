Con la vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca torna lo stile con Melania

Lo stile impeccabile di Melania trova nuovamente spazio alla Casa Bianca, in seguito al trionfo del marito Donald Trump alle presidenziali. La 54enne First Lady, ex modella di origini slovene, dai look iconici torna, dunque, sotto i riflettori dopo quattro anni. In occasione del discorso tenuto dal tycoon, per sugellare l'affermazione alle urne, Melania ha indossato un austero tailleur grigio dalle linee pulite che non è passato inosservato. Una scelta sobria, in grado di riaffermare lo stile istituzionale da business woman: gonna midi leggermente scampanata con giacca in tinta, un modello avvitato e doppiopetto con i bottoni a contrasto in nero e le tasche diagonali. Il tutto accompagnato dalle immancabili scarpe nere décolletées, con l'inconfondibile suola rossa. Melania continua a dettare tendenza e continuerà a farlo, grazie alla sua sofisticata figura vestita dalle più prestigiose case di moda, scegliendo sempre e comunque personalmente ogni look. Nel 2017 aveva fatto parlare di sé sfoggiando,, in occasione del G7 di Taormina, un soprabito floreale, da oltre 50mila dollari, made in Italy. Sicuramente meno rigoroso il primo outfit da First Lady, sfoggiato nel 2016, una jumpsuit bianca monospalla con pantaloni a palazzo e lungo drappeggio, molto più sensuale dell’abito con cui Melania è apparsa sul palco di Palm Beach. E non si può non citare il tailleur azzurro in stile Jackie Kennedy indossato, invece, per la prima cerimonia di insediamento del marito alla Casa Bianca con tutti gli accessori in tinta, dalle scarpe alla pochette, che ricordava quello indossato nel 1961 dalla moglie di John Kennedy nella medesima occasione, il giuramento.





Donald Trump e Melania uniti in vista del nuovo mandato

Sul palco del Florida Convention Center di Palm Beach, dove ha proclamato la sua vittoria alle presidenziali, Donald Trump ha voluto la moglie Melania, con accanto il figlio Barron. Abbracci e ringraziamenti da parte del miliardario americano per l'appoggio ricevuto dalla consorte lungo tutta la campagna elettorale. "Voglio ringraziare la mia bellissima moglie Melania, il cui bestseller è il più venduto nel Paese” ha detto Trump, utilizzando toni lontani da quelli dello scorso anno, quando erano emerse voci di un presunto divorzio.