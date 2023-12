Con più di 1 milione di copie vendute in 12 mesi, Felicia Kingsley è la più letta in Italia nel 2023 Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

E’ Felicia Kingsley, l'autrice bestseller di commedie romantiche, la più letta quest'anno in Italia, con 1 milione di copie, tra cartacce e ebook vendute in 12 mesi. L’annuncio è stato fatto dalla casa editrice Newton Compton. Nata a Carpi, in provincia di Modena, 36 anni, è autrice di 13 romanzi di grande successo, tutti pubblicati dalla citata casa editrice. Per 12 mesi è rimasta presente in classifica con più titoli contemporaneamente ogni settimana, un caso più unico che raro. Il suo ultimo romanzo, “Una ragazza d'altri tempi” è uscito lo scorso 5 settembre e, dai dati, risulta essere il libro più venduto in assoluto. L'autrice è anche molto seguita sui social come Instagram e TikTok e durante il tour di presentazione del suo ultimo libro, ha registrato presenze da concerto rock. "Possiamo ritenerci orgogliosi di Felicia Kingsley che, dal 2017 a oggi, ha scritto libri che consideriamo tra i nostri migliori, e che ha conquistato il cuore di migliaia di lettori e lettrici con il suo talento e con la sua energia. Un pubblico sempre più numeroso oggi la conosce grazie al passaparola dei social. E si tratta di un pubblico attento che va dai nipoti ai nonni", ha dichiarato Raffaello Avanzini, editore di Newton Compton.





L’autrice

Felicia Kingsley è lo pseudonimo di Serena Artioli, nata a Carpi, in provincia di Modena, è laureata in Architettura. Il suo primo romanzo, “Matrimonio di convenienza” risale al 2016 ed è stato autoprodotto raggiungendo il secondo posto tra gli ebook più letti del 2017. La regina della letteratura romantica ha venduto in più di 1 000 000 copie ed i suoi romanzi sono stati tradotti anche in diverse lingue. Il successo per Felicia Kingsley è dovuto al suo grande talento. La scrittrice ha una capacità non comune di ideare trame avvincenti e di incantare con la sua penna.