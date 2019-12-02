Conclusa la passeggiata spaziale di Luca Parmitano

Era stata organizzata per la manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02

Dopo 6 ore si è conclusa la terza passeggiata spaziale di Luca Parmitano e dell'americano Andrew Morgan per la manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e il collega della Nasa sono rientrati nella Stazione spaziale dopo aver completato prima del previsto l'installazione del nuovo sistema di raffreddamento: Parmitano ha effettuato il cablaggio e ha collegato la nuova pompa ai tubi del vecchio impianto. La tenuta sarà verificata nella prossima passeggiata spaziale

