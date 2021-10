"Conte per una giornata, mi hanno illuso": Antonio Zequila e i retroscena sullo scherzo subito

Immaginate la telefonata di un notaio, che dice: "Hai ereditato un grande patrimonio ed un titolo nobiliare". La vita potrebbe cambiare da un momento all'altro. E pensate, subito dopo, a quello che potrebbe accadere. Una situazione simile l'ha vissuta Antonio Zequila, che è stato vittima di Scherzi a Parte, condotto da Enrico Papi. La Produzione gli ha fatto credere di essere diventato nobile e lui è cascato nella trappoola. Ma ora, a distanza di alcuni giorni dalla messa in onda delle scherzo, ha rotto il silenzio a RTL102.5 News su Trends&Celebrities.

"Mi hanno illuso di essere conte, ma alla fine non era vero nulla. Avevamo addirittura fatto interviste sui giornali e nelle radio, poi c’era il massimo riserbo perché bisognava mantenere la notizia celata e mi sono dovuto trincerare dietro il no comment. Io avevo creduto veramente alla nobiltà. A parte il discorso economico, che fa sempre comodo, ci avevo creduto perché mia mamma mi raccontava che mio nonno era un nobile illegittimo”, ha detto durante il collegamento con RTL102.5 News.





QUANDO ZEQUILA A RTL102.5 NEWS ANNUNCIO' DI ESSERE NOBILE

Qualche tempo fa, sempre su RTL102.5 News, Zequila aveva annunciato di aver ereditato un titolo: si trattava, in pratica, del periodo dello scherzo. Ma subito dopo disse: "Meglio non parlarne per adesso". Bocche cucite fino alla puntata di domenica scorsa. Ora, però, non vuole farne più mistero: "Sono nobile d'animo", ha spiegato su RTL102.5 News. "Io credo che i titoli contino poco, siamo in piena repubblica e lasciano il tempo che trovano".





IL POSSIBILE RITORNO AL GRANDE FRATELLO VIP

E se Zequila, dopo l'edizione del 2020 (in piena Pandemia), tornasse al Grande Fratello vip? “Potrebbe essere carino e simpatico tornare, magari con Aristide Malnati... Saremmo i fratelli Capone! Non lo so se ci sarò, ma posso dire che sono un appassionato di reality e il mio destino è nelle mani di Alfonso Signorini”, ha continuato.

Ma Zequila, si sa, è un latin love d'altri tempi. Scapolo d'oro. E nella casa, se dovesse entrare al Gf vip, potrebbe corteggiare qualcuna delle concorrenti. “Sophie Codegoni. Devo dire che è molto carina, muove molto l’ormone. Non posso vivere senza l’amore: io sono un Capricorno ascendente Scorpione, come potrei stare senza passione?”, ha puntualizzato. “Eravamo in una bolla, non capivamo bene cosa stesse succedendo fuori di lì”, parola di Zequila.