Coppa del Mondo di Sci, Federica Brignone vince la discesa di St. Anton, caduta senza conseguenze per Goggia

FEDERICA BRIGNONE VINCE A ST. ANTON

Federica Brignone conquista St. Anton con una prestazione straordinaria, vincendo la sua prima discesa libera in Coppa del Mondo in 1'16''08. È il terzo successo stagionale per l’azzurra e il suo trentesimo in carriera, un traguardo che la rende la seconda sciatrice italiana più vincente di sempre, dietro solo ad Alberto Tomba con 50 vittorie. Brignone è ora l’unica italiana ad aver trionfato in quattro discipline: gigante, combinata, SuperG e discesa, consolidando il suo status di atleta polivalente e di punta dello sci alpino. A 34 anni, Federica continua a stupire. Ha collezionato una Coppa del Mondo generale, tre di disciplina, un oro e due argenti mondiali, oltre a un argento e due bronzi olimpici. "Non avrei mai immaginato di arrivare così lontano. Ogni vittoria è un sogno che si avvera", ha dichiarato emozionata, dedicando il trionfo al suo skiman e alla squadra che la supporta.





LA GARA DI DISCESA

La gara è stata intensa e combattuta. Malorie Blanc, giovane talento svizzero, ha sorpreso tutti piazzandosi seconda con un pettorale alto, a soli 7 centesimi da Brignone. Con condizioni migliorate grazie al sole, la ventenne ha beffato Laura Pirovano, che ha chiuso quarta, mancando di poco il suo primo podio. Terza la versatile ceca Ester Ledecka, già due volte oro olimpico tra sci alpino e snowboard. Sofia Goggia, invece, è uscita di pista senza conseguenze, lodando la compagna per la prestazione. "Federica è stata impeccabile su questa pista impegnativa", ha commentato Goggia. Una menzione speciale va a Lindsey Vonn, che a 40 anni è tornata in gara dopo anni di assenza, piazzandosi sesta in una discesa di altissimo livello.