Corsa contro il tempo per salvare il beluga bloccato nella Senna. Che però non ce l’ha fatta

Una storia che ha scaldato il cuore e ha fatto sperare, fino all’ultimo, che potesse esserci un lieto fine. Ma per il beluga che da una settimana era bloccato nella Senna, non c’è stato nulla da fare, nonostante le operazioni di soccorso messe in campo dalle autorità francesi.





IL TENTATIVO DISPERATO DI RIPORTARLO IN MARE

Per giorni si è lavorato cercando di capire come aiutare il cetaceo a uscire dal fiume parigino. Nella notte erano state avviate operazioni eccezionali. Ventiquattro sommozzatori hanno lavorato per ben sei ore, assistiti dagli esperti di Sea Sheperd France e da un nutrito pubblico di ambientalisti e curiosi. Alle 4 di questa mattina il beluga, un maschio lungo 4 metri, 800 chili di peso e con uno stato di salute critico, è stato sollevato con una rete trainata da una gru e portato fuori dalla chiusa di Saint-Pierre-la Garenne. Adagiato in una chiatta, è stato poi curato da un’equipe di veterinari. Messo su un camion frigorifero, è iniziata poi la corsa disperata verso il mare. Ma le cose non sono andate come sperato. Durante il trasporto verso il bacino di Ouistreham infatti, il cetaceo è stato sottoposto a eutanasia. L’animale avrebbe avuto una crisi respiratoria, era indebolito e non riusciva più a nutrirsi. "Nonostante un'operazione di salvataggio senza precedenti per il beluga, siamo tristi di annunciare la morte del cetaceo", l’annuncio della prefettura su Twitter.