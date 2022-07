Cosa accade in casa Oppini quando gioca la Juve? Franco e suo figlio Francesco lo svelano in radiovisione

"Quando gioca la Juve in casa volano telecomandi", parola di Franco Oppini. Juventino da sempre. Tale padre, tale figlio: Francesco, ex concorrente del Grande Fratello vip, è super tifoso della Juve e non perde nemmeno una partita. Nel corso di Trends & Celebrities, su RTL 102.5 News, a sorpresa interviene proprio Oppini padre. In collegamento, però, c'è anche suo figlio Francesco. Fuoriprogramma e gag alla velocità della luce. Oppini jr racconta di essere pronto ad una nuova avventura televisiva, visto che commenterà il campionato della Juve su 7 Gold. "Ci sono anche tante altre possibilità, ma non posso dire tutto", racconta il figlio della Parietti. Cosa c'è all'orizzonte? Un nuovo programma televisivo? Chissà.

L'AVVENTURA IMPRENDITORIALE DI FRANCESCO OPPINI

Non solo tv e non solo Juve, Oppini è da sempre uno dei più forti venditori di auto. "E' quello il mio lavoro", svela nel corso del collegamento con Fredella, Nazzaro e Ciannamea. Oppini, nonostante il Gf vip e la grande popolarità ottenuta, resta con i piedi per terra. "E' merito dei miei genitori", precisa in diretta. Suo padre Franco sorride al telefono, si trova in montagna per qualche giorno di relax ed ha sempre supportato suo figlio in ogni scelta. Anche quando è andato al Grande Fratello vip. Il pubblico generalista in quel caso l'ha conosciuto ancora meglio: il suo carattere, la sua generosità, la sua ironia sono stati al centro dei tre mesi di Grande Fratello vip.