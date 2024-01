Cosa vedremo al cinema nel 2024? Ecco i film in uscita nei prossimi mesi

Il 2024 è arrivato da poche ore e molti si domandano già che annata sarà per il cinema e l’audiovisivo. Saranno mesi ricchi di tanti sequel, alcuni molto attesi altri invece forse un pò troppo ambiziosi che rischiano di creare delusione nei fan più incalliti. Ecco una rapida carrellata con i titoli in arrivo nell’anno che sarà.

SI TORNA AD ARRAKIS IN DUNE PARTE 2

Originariamente pensato per uscire ad inizio novembre 2023, il sequel di Dune diretto da Denis Villeneuve è slittato a marzo 2024 per via degli scioperi che hanno paralizato Hollywood nei mesi scorsi. Un cast di prim’ordine capitanato da due degli attori più in voga del momento, Timothée Chalamet e Zendaya.





LA MARVEL GIOCA A CARTA DI DEADPOOL

Dopo un 2023 poco brillante, la casa delle idee guidata da Kevin Feige cala il suo asso nella manica. Dopo anni in cui ha fatto uscire una quantità esorbitante di film, andando forse a inflazionare anche il brand, per il 2024 la Marvel farà uscire soltanto un titolo. Il terzo capitolo di Deadpool. Secondo alcune indiscrezioni il film sarà un vero e proprio evento che potrebbe riservare anche delle belle sorprese. La data di uscita è prevista per Luglio 2024.





IL RITORNO DI JOKER

Oltre 1 miliardo di dollari al botteghino e soprattutto la vittoria del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Joker di Todd Phillips è stato un vero e proprio fenomeno cinematografico nel 2019. Quest’anno, dopo tanta attesa, finalmente vedremo al cinema il sequel di quello che è diventato una pietra miliare della contemporaneità. Joker: Folie à Deux uscirà nelle sale il 4 ottobre e probabilmente lascerà il segno. Con l’aggiunta nel cast di Lady Gaga, prenderà i connotati di un musical.





LA PIXAR TORNA ALLE EMOZIONI

Si torna ai sequel dopo alcuni film originali che non hanno funzionato benissimo al botteghino. La Pixar nel 2024 prova a tornare in vetta con il secondo capitolo di Inside Out, il cartoon sulle emozioni nella nostra mente che tanto successo ebbe nel 2015. Il trailer diffuso qualche settimana fa, è diventato il più visto per un film d’animazione nella storia, dimostrando il grande entusiasmo intorno a questa pellicola.





MASSIMO DECIMO MERIDIO FA BIS

Sono già passati 23 anni da quando Ridley Scott ha mostrato al mondo intero la bellezza e gli orrori dell'antica Roma con Il Gladiatore, un amato dramma storico, nonché uno dei migliori film di Russell Crowe, che segue le gesta di Massimo Decimo Meridio: un uomo che da rispettato generale diventa uno schiavo, per poi trasformarsi in uno dei gladiatori più amati che abbiano mai messo piede nel Colosseo. Prima della fine del 2024, il celeberrimo regista hollywoodiano regalerà al mondo il prossimo capitolo della sua epica saga con Il Gladiatore 2.