Cosenza, violenza sessuale di gruppo per 10 anni, 5 arresti

14 agosto 2019, ore 14:00
La squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie è avvenuta a Corigliano Rossano
La Polizia di Cosenza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura di Castrovillari, a carico di cinque persone accusate, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo ed estorsione. Le indagini, avviate dopo che la vittima, una donna albanese, ha avuto il coraggio di denunciare e raccontare quanto subito, hanno permesso di fare luce su "una squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie, avvenuta a Corigliano Rossano, nei confronti della donna e protrattasi per ben 10 anni". Come spiegato all'Adnkronos da Cataldo Pignataro, dirigente del Commissariato di Corigliano Rossano, "Tutto è cominciato da una relazione sentimentale extraconiugale tra la donna albanese ed un uomo, che con il passare del tempo si è trasformata in un vero e proprio incubo. Una relazione sentimentale trasformatasi in 10 anni di sevizi e violenze con incontri e prestazioni sessuali con altri uomini che si sono appunto protratti nel tempo: sono arrivati a violentare la vittima anche in 20 contemporaneamente. E nella casa dove avvenivano le sevizie sono stati trovati anche strumenti per pratiche sadomaso".
Argomenti
Cosenza
Polizia
violenza sessuale
