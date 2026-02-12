Cuore danneggiato trapiantato su un bimbo a Napoli, sei indagati tra medici e paramedici

Cuore danneggiato trapiantato su un bimbo a Napoli, sei indagati tra medici e paramedici

Cuore danneggiato trapiantato su un bimbo a Napoli, sei indagati tra medici e paramedici Photo Credit: Ansa: US / Ospedale Bambino Gesù

Redazione Web

12 febbraio 2026, ore 16:45

Ipotizzato il reato di lesioni colpose

Ipotizzato il reato di lesioni colpose. Sei persone, tra medici e paramedici, sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito delle indagini sul trapianto di un cuore danneggiato, eseguito su un bimbo di due anni e 4 mesi, presso l'ospedale Monaldi di Napoli. Si tratta dei componenti delle due equipe che hanno effettuato l' espianto dell' organo a Bolzano e il trapianto nel capoluogo campano. L'episodio, che si è verificato all'ospedale Monaldi lo scorso 23 dicembre, è emerso solo nei giorni scorsi dopo la denuncia dei genitori del piccolo e i primi approfondimenti sul caso. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del Nas di Napoli. Dai dati disponibili sembra che l'errore fondamentale sia stato fatto in partenza, cioè quando è stato inviato un cuore conservato con ghiaccio secco invece che con ghiaccio normale. “La decisione successiva dei cardiochirurghi di impiantare comunque l'organo potrebbe essere legata alla mancanza di alternative valide" ha dichiarato all’Adnkronos Luigi Chiariello, cardiochirurgo di lungo corso, già docente all'università di Roma Tor Vergata. “Nei protocolli degli ospedali quando sta partendo un cuore per il trapianto già si comincia a operare il paziente che deve riceverlo, per fare rapidissimamente l'impianto. Anche in questo caso immagino che all'arrivo dell'organo il torace del piccolo era stato già preparato per accettare l'organo, in modo da ridurre i tempi fra la donazione e l'impianto. Per cui è probabile che quando è arrivato questo cuore il bimbo era già stato operato” ha aggiunto Chiariello.


Argomenti

bambino
Bolzano
Cuore
Napoli
Trapianto

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Francesca Albanese nell'occhio della bufera, dopo la Francia, anche la Germania ne vuole le dimissioni

    Francesca Albanese nell'occhio della bufera, dopo la Francia, anche la Germania ne vuole le dimissioni

  • Insulti e spinte, i familiari delle vittime di Crans-Montana contestano i coniugi Moretti

    Insulti e spinte, i familiari delle vittime di Crans-Montana contestano i coniugi Moretti

  • In Italia ci sono 200 mila hikikomori, giovani che si isolano da tutto e tutti: il numero cresce e sfugge alle stime ufficiali

    In Italia ci sono 200 mila hikikomori, giovani che si isolano da tutto e tutti: il numero cresce e sfugge alle stime ufficiali

  • Tv: è morto James Van Der Beek, star della serie cult Dawson's Creek, aveva 48 anni

    Tv: è morto James Van Der Beek, star della serie cult Dawson's Creek, aveva 48 anni

  • Padova: bimbo di nove anni operato di un tumore al cervello con tecnica avanzata, potrà recuperare ogni funzionalità

    Padova: bimbo di nove anni operato di un tumore al cervello con tecnica avanzata, potrà recuperare ogni funzionalità

  • Choc in Francia: incriminato un 79enne per avere violentato decine di minorenni, per lui accuse anche di omicidio di madre e zia

    Choc in Francia: incriminato un 79enne per avere violentato decine di minorenni, per lui accuse anche di omicidio di madre e zia

  • Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"

    Bertolaso: "i feriti riverati a Milano del rogo di Crans Montana tutti fuori pericolo di vita"

  • Olimpiadi Milano-Cortina 2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e Fontana entra nella leggenda

    Olimpiadi Milano-Cortina 2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e Fontana entra nella leggenda

  • “Quando meno me lo aspetto”: Federico Zampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei Tiromancino

    “Quando meno me lo aspetto”: Federico Zampaglione presenta in diretta su RTL 102.5 il nuovo album dei Tiromancino

  • A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

    A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

L’uccisione di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, fermato un 20enne

L’uccisione di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, fermato un 20enne

Si tratta di Alex Manna, amico della 17enne trovata priva di vita in un corso d'acqua nell'astigiano

Belluno: undicenne sale sull'autobus con il bìglietto sbagliato, fatto scendere cammina per sei chilometri sotto la neve

Belluno: undicenne sale sull'autobus con il bìglietto sbagliato, fatto scendere cammina per sei chilometri sotto la neve

A meno tre gradi, è arrivato a casa in ipotermia, avviata una indagine interna dalla Dolomitibus, mentre la nonna del bimbo, avvocato, parla di abbandono di minore e altri reati

Femminicidio di Federica Torzullo, ai nonni materni e al sindaco di Anguillara l'affidamento del figlio di 10 anni

Femminicidio di Federica Torzullo, ai nonni materni e al sindaco di Anguillara l'affidamento del figlio di 10 anni

Le indagini proseguono, accertamenti sulla centralina dell'auto di Carlomagno. Sopralluogo anche nella ditta dell'uomo. Ancora nessuna traccia del coltello