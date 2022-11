Da RTL 102.5 e Radio Zeta a Sanremo: Jody Cecchetto inviato di Prima Festival

Amadeus sceglie Jody Cecchetto, uno dei conduttori di punta di RTL 102.5 con The Flight e di Radio Zeta con Aperizeta. A giugno ed agosto è salito sul palco del Future hits e Power Hits con grande successo. Adesso Jody si prepara ad un’altra avventura professionale, senza lasciare la radiovisione più amata dagli italiani. Cecchetto, figlio d’arte, punto di riferimento della Generazione Zeta, sarà uno degli inviati di “Prima Festival”





Il commento di Cecchetto

"Sono contentissimo, ma soprattutto onorato ed entusiasta di poter mettermi alla prova in un luogo e in un’occasione così speciale. Il festival è sacro per chi sogna di fare il mestiere di parlare davanti a un microfono e una telecamera, far parte di “Prima Festival” significa poter dire di essere parte di una grande squadra che racconta l’inizio e le anticipazioni di serate che tutti aspettano da tutto l’anno. Ci tengo a portare quello che ho appreso in quest’anno dal lavoro quotidiano in radio e tutta la carica che l’atmosfera di Sanremo potrà darmi. Apprezzo tantissimo che Amadeus negli anni si sia sempre più avvicinato al mondo dei giovani, non essendo mai banale e rispettando i gusti musicali e d’intrattenimento di tutti”, commenta Cecchetto.







Le parole del presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci

“Mi ha chiamato Amadeus chiedendo la disponibilità di Jody per Prima Festival. Gli ho detto sì, ma Cecchetto resterà - anche durante Sanremo - alla conduzione dei due programmi”, racconta Suraci.