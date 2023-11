Damiano dei Maneskin in spiaggia con Dove Cameron, ecco il bacio. Scoop del settimanale Chi

Damiano dei Maneskin e Dove Cameron sono stati "pizzicato" insieme. Lo scoop è del settimanale Chi, diretto da Massimo Borgnis. Le foto diventano virali e fanno subito il giro della Rete.

Andiamo per gradi. Damiano è uno degli artisti più amati, lei è la star della Disney. Da mesi i fotografi, dopo alcune soffiate, si sono messi al lavoro per "pizzicarli". Ed il colpaccio è andato a buon fine. Ora Chi riesce a portare a casa uno scoop pazzesco con tanto di immagini della coppia in spiaggia. Uniti, abbracciati, in perfetto feeling. Damiano e la Cameron sembrano godersi un momento di puro relax e scappa anche un bacio.

DAMIANO E LA STORIA CON GIORGIA SOLERI

Damiano, al centro del gossip, è stato fidanzato a lungo con Giorgia Soleri (la loro storia d'amore è durata 5 anni). Poi nella vita di Damiano è arrivata la modella Martina Taglienti, amica della bassista Victoria De Angelis e del chitarrista Thomas Raggi. Ma potrebbe essere stata una storia lampo. Nulla di più.

Adesso l'avvistamento con la star Disney è avvenuto in America. Secondo rumors, i due si trovavano all’afterparty del Dirty Mondays a Los Angeles. Dagli scatti sembra che ci sia stato un bacio. L'attrice Dove Cameron, 27 anni, ha interpretato un doppio ruolo nella sitcom di Disney Channel “Liv e Maddie” e Mal nella saga di film “Descendants”.

LA VITTORIA A SANREMO, L'INIZIO DEL SUCCESSO PLANETARIO

Dopo la vittoria a Sanremo, con Zitti e buoni, i Maneskin hanno raggiunto l'apice del successo. Acclamati, applauditi, desiderati da tutti: per i Maneskin inizia un periodo d'oro. La band rock riceve l'endorsement persino di Mick Jagger, che dopo averli incontrati dice: "Non so se il rock come forma di musica abbia un futuro, se durerà ancora a lungo o se vivrà in una forma fossilizzata. Certo, oggi mi stupisce che la più grande rock band nel mondo sia italiana. L’Italia ha una tradizione musicale fantastica, ma non è certo conosciuta per le rock band".