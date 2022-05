David di Donatello 2022: Sorrentino piglia tutto! È stata la mano di Dio è il miglior film e la miglior regia

Si è chiusa poco fa la sessantasettesima edizione dei David di Donatello, il premio più prestigioso del cinema italiano. Nella splendida cornice di Cinecittà a Roma, Carlo Conti e Drusilla Foer hanno condotto la serata degli Oscar all’italiana dove non sono mancate delle belle sorprese. Come da pronostici vince il premio per il miglior film e la miglior regia Paolo Sorrentino per il suo E’ stata la mano di Dio. Trionfo anche per Freaks Out che si aggiudica i principali premi tecnici. Ad aprire la serata il ministro della cultura Dario Franceschini che ha promesso nuovi investimenti per le sale cinematografiche, duramente colpite in questi due anni di pandemia. Si è parlato dell’obbligo di mascherine al cinema, il ministro si è espresso a proposito, parlando di una norma a favore della tutele degli spettatori, assicurando comunque che verrà superata entro e non oltre il prossimo 15 giugno.





I premi

La miglior attrice 2022 è la giovanissima Swamy Rotolo, per il film A Chiara. Con i suoi 17 anni è la più giovane attrice ad aver ricevuto il premio nella storia dei David. A sorpresa Silvio Orlando porta a casa il premio come miglior attore, battendo così il favorito Filippo Scotti. Eduardo Scarpetta vince il David come miglior attore non protagonista per il film di Mario Martone “Qui rido io”, strappando il titolo a Toni Servillo. Teresa Saponangelo è invece la miglior attrice non protagonista per “E’ stata la mano di Dio”. Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero e Valia Santella sono stati premiati per la miglior sceneggiatura originale per il film Ariaferma, mentre la miglior sceneggiatura non originale viene assegnata al lavoro di Monica Zapelli e Donatella Di Pietrantonio per il film L'arminuta. Come annunciato, il David Speciale è stato tributato a Sabrina Ferilli e al regista Antonio Capuano mentre quello alla carriera è stato assegnato a Giovanna Ralli, straordinario simbolo della storia del nostro cinema.





La lista completa con tutti i premi:

Miglior film È stata la mano di Dio

Migliore regia Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio

Miglior esordio alla regia Piccolo corpo di Laura Samani

Miglior attrice protagonista Swamy Rotolo, A Chiara

Miglior attore protagonista Silvio Orlando, Ariaferma

Miglior attrice non protagonista Teresa Saponangelo, È stata la mano di Dio

Miglior attore non protagonista Eduardo Scarpetta, Qui rido io

Miglior sceneggiatura originale Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella

Miglior sceneggiatura non originale L'arminuta di Monica Zapelli, Donatella Di Pietrantonio

Miglior produttore Freaks Out prodotto da Andrea Occhipinti, Stefano Massenzi, Mattia Guerra (Lucky Red) - Gabriele Mainetti (Goon Films) - RAI Cinema

Miglior documentario Ennio di Giuseppe Tornatore

Miglior fotografia (Ex equo) Daria D'Antonio, È stata la mano di Dio Michele D'Attanasio, Freaks Out

Miglior colonna sonora Nicola Piovani, I fratelli De Filippo

Miglior canzone originale Manuel Agnelli, La profondità degli abissi (Diabolik)

Miglior scenografia Massimiliano Sturiale - Ilaria Fallacara, Freaks Out

Miglior costumi Ursula Patzak, Qui rido io

Miglior trucco Diego Prestopino, Emanuele De Luca e Davide De Luca, Freaks Out

Miglior acconciatura Marco Perna, Freaks Out

Miglior montaggio Massimo Quaglia, Annalisa Schillaci, Ennio

Miglior suono Ennio

Migliori effetti visivi e speciali Stefano Leoni, Freaks Out

Miglior film internazionale Belfast di Kenneth Branagh - Universal Pictures Gran Bretagna