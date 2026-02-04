David di Donatello 2026, annunciate le shortlist per dieci categorie

L’Accademia del Cinema Italiano ha reso note le shortlist dei Premi David di Donatello 2026 per dieci categorie, confermando l’attenzione crescente verso i mestieri e le competenze che contribuiscono in modo decisivo alla realizzazione dei film. Le selezioni riguardano Miglior Acconciatura, Miglior Casting, Miglior Compositore, Migliori Costumi, Migliori Effetti Visivi VFX, Miglior Scenografia, Miglior Suono, Miglior Trucco, il Premio David di Donatello – Cecilia Mangini per il Miglior Documentario e, per la prima volta, anche la categoria Miglior Cortometraggio. Ad annunciare le shortlist è stata Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, insieme al Consiglio Direttivo composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Giuliana Fantoni, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti e Alessandro Usai.

VALORIZZARE LE COMPETENZE TECNICHE

Le votazioni si sono svolte dal 19 al 26 gennaio 2026 e hanno coinvolto una parte dei giurati appartenenti alle categorie interessate, chiamati a selezionare le shortlist da sottoporre all’intera giuria. Sarà quest’ultima, nel mese di marzo, a determinare le cinquine ufficiali dei candidati.

Particolarmente ampia la partecipazione alle nuove e rinnovate categorie: sono stati 265 i giurati che hanno preso parte alla selezione dei cortometraggi, mentre 346 hanno contribuito alla scelta dei film documentari. Introdotte a partire dall’edizione 2025, le shortlist rappresentano una novità strutturale nel percorso dei David di Donatello. L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare in modo più incisivo le professionalità tecniche e artistiche del cinema, seguendo il modello di premi internazionali come Oscar e Bafta. Una scelta che punta ad arricchire il confronto interno all’Accademia e ad ampliare lo sguardo sui mestieri del cinema, sul linguaggio del cortometraggio e sul cinema del reale.

DAVID DI DONATELLO 2026, UNA PRODUZIONE ITALIANA VARIEGATA

Sono 42 i film che hanno ottenuto una o più segnalazioni nelle shortlist di categoria e che ora concorrono per entrare nelle cinquine finali di acconciatura, casting, composizione musicale, costumi, effetti visivi, scenografia, suono e trucco. Nel complesso, i film iscritti al concorso per i David di Donatello 2026 sono 118 lungometraggi, di cui 36 opere prime, a conferma di una produzione italiana ricca e diversificata.

Di seguito, le shortlist complete per i Premi David di Donatello 2026, comprensive dei casi di ex aequo:





PREMIO DAVID DI DONATELLO – CECILIA MANGINI 2026 PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO

- Agnus Dei

- Aldo, Giovanni e Giacomo - Attitudini: nessuna

- Bestiari, erbari, lapidari

- Bobò

- Brunello, il visionario garbato

- Elvira Notari. Oltre il silenzio

- Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra

- Fratelli di culla

- I diari di mio padre

- Nino. 18 giorni

- Pino

- Pino Daniele - Nero a metà

- Rino Gaetano – Sempre più blu

- Roberto Rossellini – Più di una vita

- Sotto le nuvole

- Toni, mio padre





MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

- Arca

- Astronauta

- Bagarre

- Bratiska

- Ciao, Varsavia

- Confini, canti

- Everyday in Gaza

- Festa in famiglia

- Kushta Mayn - La mia Costantinopoli

- Lacerazioni

- Le faremo sapere

- Le prime volte

- Marina

- Rukeli

- Tempi supplementari





MIGLIOR ACCONCIATURA

- 30 notti con il mio ex

- Afrodite

- Anna

- Breve storia d’amore

- Diva futura

- Duse

- Fuori

- Il maestro

- Il Nibbio

- La grazia

- Le assaggiatrici

- Primavera

- Queer

- Tutta colpa del rock

- Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli





MIGLIOR CASTING

- 40 secondi

- Buen Camino

- Cinque secondi

- Diciannove

- Duse

- Elisa

- Fuori

- Gioia mia

- Il maestro

- La grazia

- La valle dei sorrisi

- La vita da grandi

- Le assaggiatrici

- Le città di pianura

- Primavera

- Testa o croce?

- Tre ciotole





MIGLIOR COMPOSITORE

- 100 litri di birra

- 40 secondi

- Afrodite

- Cinque secondi

- Diva futura

- Duse

- Elisa

- Fuori

- L’orto americano

- La città proibita

- Le assaggiatrici

- Le città di pianura

- Nottefonda

- Orfeo

- Per te

- Primavera

- Queer

- U.S. Palmese





MIGLIORI COSTUMI

- Anna

- Duse

- Fuori

- Il Nibbio

- Itaca – Il ritorno

- L’orto americano

- La città proibita

- La grazia

- Le assaggiatrici

- Le città di pianura

- Primavera

- Queer

- Testa o croce?

- Tre ciotole

- Un film fatto per Bene

- Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli





MIGLIORI EFFETTI VFX

- Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino

- Breve storia d’amore

- Fuori

- Il maestro

- Incanto

- Itaca – Il ritorno

- La città proibita

- La grazia

- La valle dei sorrisi

- La vita va così

- Nonostante

- Orfeo

- Primavera

- Queer

- U.S. Palmese





MIGLIOR SCENOGRAFIA

- Diva futura

- Duse

- Fuori

- Gioia mia

- Il Nibbio

- Itaca – Il ritorno

- L’orto americano

- La città proibita

- La grazia

- La vita da grandi

- Le assaggiatrici

- Le città di pianura

- Orfeo

- Primavera

- Queer

- Tre ciotole





MIGLIOR SUONO

- 40 secondi

- Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino

- Anna

- Duse

- Fuori

- Gioco pericoloso

- Il maestro

- La città proibita

- La grazia

- Le assaggiatrici

- Le città di pianura

- Paternal Leave

- Primavera

- Queer

- Testa o croce?

- Tre ciotole

- Un film fatto per Bene

- Unicorni





MIGLIOR TRUCCO

- Ammazzare stanca: autobiografia di un assassino

- Cinque secondi

- Diva futura

- Duse

- Il maestro

- Il Nibbio

- Itaca – Il ritorno

- L’orto americano

- La città proibita

- La grazia

- La valle dei sorrisi

- La vita da grandi

- Le assaggiatrici

- Primavera

- Queer

- Testa o croce?

- Tre ciotole

- Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli