Deepfake, rischio frodi nel settore della finanza, solo negli Stati Uniti sono stimate a 40 miliardi nel 2027

IL DEEPFAKE, AUMENTANO LE FRODI





A gennaio, una dipendente di un'azienda di Hong Kong è stata ingannata e indotta a trasferire quasi 25 milioni di euro della società durante un incontro virtuale. Durante il meeting, uno o più cybercriminali si sono spacciati per colleghi e dirigenti utilizzando la tecnica del deepfake, ossia video falsi generati con l'intelligenza artificiale, che rappresentano una minaccia anche per le elezioni del 2024. Incidenti simili potrebbero aumentare con il progredire della tecnologia IA, sempre più sofisticata e accessibile. Un rapporto di Deloitte lancia l'allarme: solo negli Stati Uniti, nel 2023, le perdite nel settore bancario e finanziario hanno raggiunto i 12,3 miliardi di dollari, con una previsione di 40 miliardi entro il 2027. Esiste già un'industria nel dark web che vende software truffaldini, con prezzi che variano da migliaia a soli 20 dollari. Questa diffusione di strumenti dannosi sta rendendo meno efficaci molti sistemi antifrode attuali. In particolare, il settore tecnologico è indietro nello sviluppo di strumenti per identificare i deepfake audio. Alcuni tipi di frode potrebbero essere più vulnerabili all'intelligenza artificiale generativa rispetto ad altri. Un esempio è la compromissione della posta elettronica aziendale, che secondo l'Internet Crime Complaint Center dell'FBI, è una delle 26 categorie di frode tracciate. Con l'IA, i criminali possono eseguire frodi su larga scala, colpendo più vittime contemporaneamente. Solo nel 2022, l'FBI ha registrato 21.832 casi di frode via email aziendale, con perdite di circa 2,7 miliardi di dollari. Il Deloitte Center for Financial Services stima che, in uno scenario di adozione aggressiva, le perdite legate alle frodi generate dall'IA tramite email potrebbero raggiungere circa 11,5 miliardi di dollari entro il 2027. "L'intelligenza artificiale generativa offre un potenziale quasi infinito per amplificare la natura e la portata delle frodi contro le istituzioni finanziarie e i loro clienti, limitato solo dall'immaginazione dei criminali", afferma Deloitte. L'incredibile ritmo delle innovazioni metterà alla prova gli sforzi delle banche per stare al passo con i truffatori. Questo perché i deepfake generativi, supportati dall'intelligenza artificiale, incorporano un sistema di autoapprendimento che migliora costantemente la propria capacità di ingannare i sistemi di rilevamento. Mastercard, ad esempio, sta adottando una nuova tecnologia di intelligenza artificiale generativa che analizza un trilione di dati per prevedere se una transazione è autentica o meno. Deloitte suggerisce che le banche dovrebbero concentrarsi sulla lotta contro le frodi derivanti dall'intelligenza artificiale generativa. Non esiste una soluzione miracolosa; i team antifrode dovranno accelerare continuamente il loro apprendimento per stare al passo con i truffatori. Essere a prova di futuro contro le frodi richiederà alle banche di ripensare le proprie strategie, governance e risorse.