Dilagano le proteste negli Usa,150 arresti a San Francisco . Trump: situazione fuori controllo

Le proteste contro la politica migratoria dell’amministrazione Trump si allargano a macchia d’olio in tutti gli Stati americani.

NEWSOM: USURPAZIONE DI POTERE

Dopo Los Angeles e San Francisco, i manifestanti scendo in piazza anche in altre capitali come Atlanta Seattle Dallas e New York. La CNN ha aggiornato il bilancio degli arresti che sarebbe salito a 150 solo a San Francisco. Intanto, il governatore della California, Gavin Newsom, ha condannato il dispiegamento della Guardia Nazionale e di 700 marines da parte del governo centrale, definendolo illegale, e ha fatto causa all’amministrazione federale per l’invio delle truppe affermando che ha contribuito ad infiammare le tensioni, ha inoltre dichiarato che farà causa al presidente per abuso di potere. Secondo Newsom, l'intervento federale rappresenta una "usurpazione senza precedenti dell'autorità statale".

'SONO FANTASTICO'

Le proteste erano scoppiate dopo che agenti dell'ICE avevano condotto decine di arresti a Los Angeles. Le manifestazioni sono state dichiarate assemblee illegali. Trump ha promesso una risposta "più dura che mai". Il tycoon e i suoi alleati hanno detto agli americani che si tratta di uno scontro esistenziale e una battaglia per la civiltà, ‘Newsom dovrebbe ringraziarmi, sono fantastico’ ha affermato il leader americano. ‘Non voglio la guerra civile’ ha detto il presidente, ‘se non fossi intervenuto, la città sarebbe stata annientata'.

MUSK TENTA IL RIAVVICINAMENTO

Proseguono intanto le violente proteste contro i raid anti-migranti nelle diverse città degli Stati Uniti, i cui video -apparsi sui social media - mostrano i manifestanti mentre attaccano le forze dell'ordine e sventolano bandiere di Paesi centroamericani e della Palestina. Il nuovo ambasciatore statunitense in Messico, Ronald Johnson, ha criticato l'uso di bandiere straniere - come quella messicana -. Esporre una bandiera straniera mentre si attaccano le forze dell'ordine statunitensi e si distruggono proprietà pubbliche o private non fa che danneggiare una relazione bilaterale che opera congiuntamente per rendere tutti i nostri cittadini più sicuri e prosperi", ha scritto il diplomatico sul suo account X. E intanto, l’ex migliore amico del presidente, Elon Musk, tenta il riavvicinamento dopo la rottura , rilanciando i post e le foto degli scontri di pubblicati sui social di Trump e del vicepresidente Vance.