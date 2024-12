Don Matteo 14, trama e anticipazioni sull’ottavo episodio in onda questa sera

È Giovedì Santo per la televisione Italiana.

Torna, infatti, questa sera in prima serata, l’appuntamento con il prete più famoso del piccolo schermo con l’ottavo episodio della quattordicesima stagione di Don Matteo.

Nel cast della serie targata Lux Vide troviamo Raoul Bova, Nino Frassica. Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini, assieme ai super veterani, Francesco Scali e Nathalie Guettà nei panni rispettivamente di Pippo e Natalina e Pietro Pulcini che torna ancora una volta nel ruolo del brigadiere Ghisoni.





DON MATTEO 14, LA TRAMA DELL’OTTAVO EPISODIO IN ONDA IL 12 DICEMBRE 2024

Al centro del nuovo appuntamento con Don Matteo 14 c’è un sospetto che attanaglia Cecchini: sua nipote Martina appare stranamente evasiva e nervosa e sfugge alle sue domande con risposte elusive.

Deciso a scoprire cosa si cela dietro questo comportamento, il Maresciallo si lancia in un’indagine personale che lo porta a raccogliere una serie di indizi.

Ha una relazione segreta che potrebbe non essere approvata da lui? Quest'ultimo viene preso dalla sua inclinazione a preoccuparsi e agire d’impulso e decide di pedinare la nipote e, in più, il Cecchini si imbatte in un test di gravidanza abbandonato nel bagno di casa. Le cose si complicano ulteriormente quando farà ritorno a Spoleto il Colonnello (ex capitano) Giulio Tommasi, interpretato da Simone Montedoro.

Vittoria, la giovane carabiniere del comando locale, è alle prese con una crisi sentimentale: la relazione con Egidio è in crisi e lei interroga sul futuro della loro storia. Le discussioni diventano più frequenti e il tormento interiore la porta a cercare conforto nelle conversazioni con Don Massimo. Nel frattempo Diego sembra avvicinarsi di più a Giulia, provando emozioni e sentimenti contrastanti. Sarà amore tra i due?





DON MATTEO 14, IL GRAN FINALE

La quattordicesima stagione della fiction più amata dagli italiani continua a raggiungere ascolti notevoli. Al momento è l'unico titoli di prima serata ad aver raggiunto e in alcuni casi superato i 4 milioni di spettatori. Nel frattempo però la narrazione si avvia verso la fase finale, con gli ultimi due appuntamenti previsti martedì e giovedì prossimi. E mentre si attende il gran finale, in tanti si chiedono se ci sarà speranza per una quindicesima stagione, magari con il ritorno, anche solo per un attimo, del indimenticabile Terence Hill.