Donald Trump annuncia l'accordo a Gaza. Accordo epico, realizzabile solo con la mia vittoria. Gaza in festa

Tutto accade a pochi giorni dall’Inauguration Day di Donald Trump e il Tycoon è stato tra i primissimi ad esultare sul suo social Truth per l’accordo su Gaza. “Gli ostaggi di Hamas saranno rilasciati tra poco” ha scritto Trump e pochi istanti dopo è stata battuta l’agenzia che citando fonti israeliane confermava che ‘Hamas ha confermato l'accordo per iscritto’. Un annuncio quello di Trump accolto da migliaia di persone in festa, in tutta Gaza.

TRUMP SI INTESTA IL RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO

In sintesi Trump non solo esulta ma sottolinea pure come sia riuscito ad ottenere tanto senza nemmeno essere alla Casa Bianca. “Questo epico accordo di cessate il fuoco avrebbe potuto realizzarsi solo in seguito alla nostra storica vittoria di novembre, poiché ha segnalato al mondo intero che la mia amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati" scrive The Donald. "Abbiamo ottenuto così tanto senza nemmeno essere alla Casa Bianca. Immaginate tutte le cose meravigliose che accadranno quando tornerò alla Casa Bianca e la mia amministrazione sarà pienamente confermata, così da poter garantire altre vittorie per gli Usa", ha aggiunto il presidente eletto.

KHAN YUNIS FESTEGGIA IN STRADA

Le prime immagini dalla Striscia mostrano le persone in strada, tra gli applausi altri suonavano il clacson delle auto nella città meridionale di Khan Younis, quando è giunta la notizia di un possibile accordo per il cessate il fuoco dopo 15 mesi di guerra.